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Анна Сєдокова показала волохаті пахви: "Дівчата, з прийдешнім" (фото)

Сьогодні, 10:30

Артистка, вочевидь, використала штучне волосся

Співачка Анна Сєдокова привітала всіх дівчат і жінок з наступаючим Міжнародним жіночим вдень, і зробила це незвичайним способом.

Анна опублікувала в Instastories фото, на якому демонструє волохату пахву. Найімовірніше, артистка використала штучне волосся і просто приклеїла їх на тіло.

До речі, якщо ви ще не вирішили, що подаруєте близьким на 8 Березня, ми зробили календар подарунків не тільки до Міжнародного жіночого дня, а й до всіх свят весни!

Скріншот: Instagram Анни Сєдокової

Імовірно, таким чином Анна підтримала світовий тренд, який вже протягом кількох років набирає обертів у світі. Багато борців за права жінок вважають, що представниці прекрасної статі не повинні слідувати стандартам краси, нав'язаним суспільством – видаляти волосся на ногах, під пахвами і в інтимних місцях і робити інші б'юті-процедури.

Нагадаємо, Анна Сєдокова зі скандалом залишила шоу Максима Галкіна, що вийшло напередодні на російському ТБ. Співачці не сподобався ролик про своє особисте життя, який показали в ефірі програми.

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