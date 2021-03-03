Анна Сєдокова показала волохаті пахви: "Дівчата, з прийдешнім" (фото)

Артистка, вочевидь, використала штучне волосся

Співачка Анна Сєдокова привітала всіх дівчат і жінок з наступаючим Міжнародним жіночим вдень, і зробила це незвичайним способом.

Анна опублікувала в Instastories фото, на якому демонструє волохату пахву. Найімовірніше, артистка використала штучне волосся і просто приклеїла їх на тіло.

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Скріншот: Instagram Анни Сєдокової

Імовірно, таким чином Анна підтримала світовий тренд, який вже протягом кількох років набирає обертів у світі. Багато борців за права жінок вважають, що представниці прекрасної статі не повинні слідувати стандартам краси, нав'язаним суспільством – видаляти волосся на ногах, під пахвами і в інтимних місцях і робити інші б'юті-процедури.

Нагадаємо, Анна Сєдокова зі скандалом залишила шоу Максима Галкіна, що вийшло напередодні на російському ТБ. Співачці не сподобався ролик про своє особисте життя, який показали в ефірі програми.

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