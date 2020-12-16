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Анна Седокова в свой день рождения рассказала о проблемах со здоровьем

Сегодня, 19:12

У певицы обострилось кожное заболевание

Сегодня певица Анна Седокова отмечает день рождения. Ей исполняется 38 лет. В Instagram певица показала, как ее поздравили близкие и рассказала, что праздник ей немного подпортило обострившиеся кожное заболевание.

Седокова опубликовала видео, на котором можно увидеть украшенную шарами комнату и написанные от руки поздравительные открытки. Анна поблагодарили семью за поздравления.

ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Но в день рождения певицу ждал неприятный сюрприз – у нее обострилась крапивница.

"Я не спала вчера ещё до пяти утра. И проснулась от того что пришла медсестра делать укол от обострения крапивницы. Ну что же, давно не виделись. Давай поговорим. Но я уверена, что я с ней справлюсь. Мы справимся", – написала Анна.

Поклонники поздравили Анну и пожелали ей здоровья. "С днем рождения, Анечка", "Выздоравливайте скорее", Анюта, с днем рождения вас. Больше здоровья вам и вашим близким людям", – написали в комментариях.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала откровенное фото со своим мужем.

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