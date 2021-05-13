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ANNA MARIA назвали комсомольским собранием вопросы о Крыме на сцене Нацотбора-2019

Сегодня, 18:39

Спустя несколько лет дуэт ANNA MARIA прокомментировал скандал на сцене Нацотбора на" Евровидение-2019"

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Андрей Данилко поддержал дуэт ANNA MARIA после политического скандала на Нацотборе на "Евровидение-2019", когда девушки не смогли ответить "Чей Крым". Артистки и сами решили прокомментировать скандальную ситуацию.

Анны и Марии Опанасюк сравнили события на сцене Нацотбора с комсомольским собранием.

"Людей в очередной раз столкнули и рассорили. А кто выиграл от этого? Никто. Никто не поехал на "Евровидение". Для нас немыслимо, что на музыкальном конкурсе, в прямом эфире начинают, как на комсомольском собрании, разбирать твои личные вопросы, семейные! Извините, это очевидно! Это не касается людей!" – рассказали сестры в программе "Позаочі".

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

После сложившийся ситуации дуэт боялся выступать, но благодаря поддержке зрителей им удалось собраться.

По словам певиц, они ничего не изменили бы в сложившейся ситуации на сцене Нацотбора и рассказали, что для них патриотизм.

"Для нас патриотизм, любовь к своей стране и к людям проявляется не в каких-то лозунгах, в каких-то словах. Не в том, надел ли человек вышиванку, спел ли гимн. Это все не показуха. Это проявляется в делах, в действиях. Покажи, что ты сделал, что ты продолжаешь делать. Если проанализовать нашу жизнь, деятельность – все становится понятно", – сказали Анна и Мария Опанасюк.

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: Сегодня

Напомним, что в феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA принимал участие в отборе на "Евровидение", на котором разгорелся скандал из-за того, что артистки в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину в эфире крымскотатарского телеканала не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?" Отметим, что Анна и Мария – уроженки Крыма, а их родители по сей день проживают на территории оккупированного полуострова. Отец – судья в отставке, мать была заместителем председателя так называемого "правительства" оккупационной власти Крыма.

Ранее мы рассказывали, что одна из сестер в дуэте ANNA MARIA скрывала, что у нее есть ребенок.

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