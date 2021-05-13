ANNA MARIA назвали комсомольськими зборами питання про Крим на сцені Нацвідбору-2019

Через кілька років дует ANNA MARIA прокоментував скандал на сцені Нацвідбору на "Євробачення-2019"

Фото: instagram.com/annamariaduet

Андрій Данилко підтримав дует ANNA MARIA після політичного скандалу на Нацвідборі на "Євробачення-2019 ", коли дівчата не змогли відповісти" Чий Крим ". Артистки і самі вирішили прокоментувати скандальну ситуацію.

Анни і Марії Опанасюк порівняли події на сцені Нацвідбору з комсомольськими зборами.

"Людей в черговий раз зіштовхнули і посварили. А хто виграв від цього? Ніхто. Ніхто не поїхав на" Євробачення ". Для нас немислимо, що на музичному конкурсі, в прямому ефірі починають, як на комсомольських зборах, розбирати твої особисті питання, сімейні! Вибачте, це очевидно! це не стосується людей! " – розповіли сестри в програмі "Позаочі".

ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

Після ситуації, що склалася дует боявся виступати, але завдяки підтримці глядачів їм вдалося зібратися.

За словами співачок, вони нічого не змінили би в ситуації, що склалася на Нацвідборі і розповіли, що для них патріотизм.

"Для нас патріотизм, любов до своєї країни і до людей проявляється не в якихось гаслах, в якихось словах. Не в тому, надів людина вишиванку, заспівав чи гімн. Це все не показуха. Це проявляється в справах, в діях. Покажи, що ти зробив, що ти продовжуєш робити. Якщо Проаналізовано наше життя, діяльність – все стає зрозуміло ", – сказали Анна і Марія Опанасюк.

ANNA MARIA Фото: Сьогодні

Нагадаємо, що в лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь у відборі на "Євробачення", на якому розгорівся скандал через те, що артистки в інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну в ефірі кримськотатарського телеканалу не змогли відповісти на питання "Чий Крим?". Зазначимо, що Анна і Марія – уродженки Криму, а їх батьки донині проживають на території окупованого півострова. Батько – суддя у відставці, мати була заступником голови так званого "уряду" окупаційної влади Криму.

Раніше ми розповідали, що одна з сестер в дуеті ANNA MARIA приховувала, що у неї є дитина.

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