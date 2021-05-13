Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

ANNA MARIA назвали комсомольськими зборами питання про Крим на сцені Нацвідбору-2019

Сьогодні, 18:39

Через кілька років дует ANNA MARIA прокоментував скандал на сцені Нацвідбору на "Євробачення-2019"

Фото: instagram.com/annamariaduet

Андрій Данилко підтримав дует ANNA MARIA після політичного скандалу на Нацвідборі на "Євробачення-2019 ", коли дівчата не змогли відповісти" Чий Крим ". Артистки і самі вирішили прокоментувати скандальну ситуацію.

Анни і Марії Опанасюк порівняли події на сцені Нацвідбору з комсомольськими зборами.

"Людей в черговий раз зіштовхнули і посварили. А хто виграв від цього? Ніхто. Ніхто не поїхав на" Євробачення ". Для нас немислимо, що на музичному конкурсі, в прямому ефірі починають, як на комсомольських зборах, розбирати твої особисті питання, сімейні! Вибачте, це очевидно! це не стосується людей! " – розповіли сестри в програмі "Позаочі".

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Після ситуації, що склалася дует боявся виступати, але завдяки підтримці глядачів їм вдалося зібратися.

За словами співачок, вони нічого не змінили би в ситуації, що склалася на Нацвідборі і розповіли, що для них патріотизм.

"Для нас патріотизм, любов до своєї країни і до людей проявляється не в якихось гаслах, в якихось словах. Не в тому, надів людина вишиванку, заспівав чи гімн. Це все не показуха. Це проявляється в справах, в діях. Покажи, що ти зробив, що ти продовжуєш робити. Якщо Проаналізовано наше життя, діяльність – все стає зрозуміло ", – сказали Анна і Марія Опанасюк.

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: Сьогодні

Нагадаємо, що в лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь у відборі на "Євробачення", на якому розгорівся скандал через те, що артистки в інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну в ефірі кримськотатарського телеканалу не змогли відповісти на питання "Чий Крим?". Зазначимо, що Анна і Марія – уродженки Криму, а їх батьки донині проживають на території окупованого півострова. Батько – суддя у відставці, мати була заступником голови так званого "уряду" окупаційної влади Криму.

Раніше ми розповідали, що одна з сестер в дуеті ANNA MARIA приховувала, що у неї є дитина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Це ті, хто не знають, чий Крим?": Віктор Павлік потрапив у скандал через фото з дуетом ANNA MARIA Одна з сестер-близнючок з дуету ANNA MARIA вперше показала обличчя сина (фото)
нацотбор на Евровидение ANNA MARIA
Реклама

Новини партнерів

Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Акула-гігант полює у європейських водах
Акула-гігант полює у європейських водах

Популярні статті

Сьогодні, 04:50Психо

Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

Вчора, 19:21Зірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Вчора, 17:03Зірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 15:07Зірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 09:00Партнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

11 травняЗірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

Новини партнерів

Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти