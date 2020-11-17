Одна из сестер в дуэте ANNA MARIA скрывала, что у нее есть ребенок

Девушка никогда ранее не рассказывала, что у нее есть сын

После скандала на нацотборе на "Евровидение" сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта ANNA MARIA впали в депрессию. Девушки родом из Крыма, их родители работают на оккупированном полуострове по сей день в местных органах власти, а сами артистки выступают в Киеве и других городах Украины. На вопрос ведущего нацотбора Сергея Притулы – "Чей Крым?" певицы полтора года назад не смогли дать однозначный ответ.

ANNA MARIA Фото: Сегодня

Сейчас скандал начали забывать, а самим девушкам окончательно не потерять желание творить помогали их близкие. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" девушки признались, что они обе счастливы в личной жизни: у Анны есть молодой человек, а Мария замужем и…воспитывает трехлетнего сына! Об этом девушка рассказала впервые!

"Мы, кстати до этого момента нигде и ни с кем об этом не говорили и не рассказывали. И мы не писали об этом в своих соцсетях. У меня есть маленький сын. Недавно ему исполнилось три года. Я думаю, что сейчас даже многие из наших друзей будут в шоке", – заявила Мария.

Анна и Мария Опанасюк Фото: instagram.com/annamariaduet

И хотя певица выступала почти до самого рождения малыша, она тщательно скрывала свое интересное положение – дизайнеры даже сшили ей специальный костюм, в котором не было видно округлившийся живот. А когда сыну был всего месяц, семья отправилась на гастроли!

"Мы как-то выступали в Буковеле, там еще был Влад Яма. У нас на тот момент еще не было няни, и ребенок просто в колясочке спал в гримерке. И мы попросили Влада просто побыть с ребенком 15 минут, пока мы на сцене", – вспоминает забавный факт Мария.

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