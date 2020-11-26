Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это те, кто не знают, чей Крым?": Виктор Павлик попал в скандал из-за фото с дуэтом ANNA MARIA

Сегодня, 15:37

В 2019 году сестры Анна и Мария Опанасюк не смогли назвать Крым украинским

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик, который в августе потерял сына Павла, вызвал бурю негодования у своих подписчиков, опубликовав фото со скандальным дуэтом ANNA MARIA.

На своей Facebook-странице Виктор разместил снимок, на котором позирует вместе с Анной и Марией Опанасюк из дуэта ANNA MARIA.

"Девочки, мои коллеги", – подписал фото Павлик.

Виктор Павлик и ANNA MARIA
Виктор Павлик и ANNA MARIA
Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

Напомним, что в феврале 2019 года девушки принимали участие в отборе на "Евровидение", на котором разгорелся скандал из-за того, что артистки в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину в эфире крымскотатарского телеканала не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?" Отметим, что Анна и Мария – уроженки Крыма, а их родители по сей день проживают на территории оккупированного полуострова. Отец – судья в отставке, мать была заместителем председателя так называемого "правительства" оккупационной власти Крыма.

В комментариях к фото многие подписчики Павлика начали возмущаться тем, что он сделал снимок с певицами, которые не признают Крым оккупированным.

Скриншот: Facebook Виктора Павлика

"Виктор, но они "зашкваренные" концептуально! Нехорошо этим потакать", – написал пользователь с ником Leon ID.

На что Павлик ответил ему: "Совсем они не "зашкваренные", а абсолютно нормальные, классные, позитивные люди, с правильной своей позицией. Это у вас иллюзия. И несмотря даже, что они из Крыма, они очень даже украиночки и душой и сердцем, они здесь! Так нельзя к людям относиться. Не по-христиански, как минимум".

Подписчиков Виктора возмутил его ответ. Многие отметили, что дуэт "опозорил свою страну", не признав Крым украинским.

"А это не те девушки, которые не знают, чей Крым"? – пишут в комментариях.

В переписку с пользователями Сети вступили и сами сестры Анна и Мария.

Скриншот: Facebook Виктора Павлика

Девушки написали, что они "живут по совести" и "никогда не нарушали законы Украины".

"А интересно, чем и как мы, как Вы говорите, "опозорили" свою страну? Тем, что пытаемся качественно и честно делать свое дело в своей стране, несмотря на все сложности (артисты поймут), пишем песни на украинском языке, тем самым, вносим свой вклад в развитие именно украинской музыки, платим налоги, участвуем во многих благотворительных концертах и проектах, и на самом деле любим и уважаем свою страну и людей. Никому и ничего плохого за свою жизнь мы не сделали, видит Бог. Ни один закон мы не нарушили. Мы живем по совести", – написали сестры.

В ответ на это сообщение Виктор Павлик попросил девушек "не оправдываться", но поток негативных отзывов от подписчиков в адрес артиста и сестер не прекратился.

Скриншот: Facebook Виктора Павлика

Напомним, одна из сестер в дуэте ANNA MARIA скрывала, что у нее есть ребенок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сюрприз в день годовщины. Жена Виктора Павлика раскрыла правду о начале их тайного романа (фото) Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отменили свадьбу Бывшая жена Виктора Павлика заметила странную закономерность в смерти сына
Виктор Павлик ANNA MARIA
Реклама

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного

Популярные статьи

Сегодня, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Сегодня, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

Вчера, 17:04Food

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Вчера, 16:29Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 13:22Техно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

Вчера, 12:41Шоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Вчера, 06:55Fun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

24 ноябряШоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

24 ноябряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

24 ноябряFood

Как есть сладкое и не поправляться

24 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Шальная Ана Чери подразнила роскошной фигурой
Шальная Ана Чери подразнила роскошной фигурой
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому
Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому
Раскрыт секрет успеха белокурой мамы Дана Балана
Раскрыт секрет успеха белокурой мамы Дана Балана

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять