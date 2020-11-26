"Это те, кто не знают, чей Крым?": Виктор Павлик попал в скандал из-за фото с дуэтом ANNA MARIA

В 2019 году сестры Анна и Мария Опанасюк не смогли назвать Крым украинским

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик, который в августе потерял сына Павла, вызвал бурю негодования у своих подписчиков, опубликовав фото со скандальным дуэтом ANNA MARIA.

На своей Facebook-странице Виктор разместил снимок, на котором позирует вместе с Анной и Марией Опанасюк из дуэта ANNA MARIA.

"Девочки, мои коллеги", – подписал фото Павлик.

Виктор Павлик и ANNA MARIA Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

Напомним, что в феврале 2019 года девушки принимали участие в отборе на "Евровидение", на котором разгорелся скандал из-за того, что артистки в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину в эфире крымскотатарского телеканала не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?" Отметим, что Анна и Мария – уроженки Крыма, а их родители по сей день проживают на территории оккупированного полуострова. Отец – судья в отставке, мать была заместителем председателя так называемого "правительства" оккупационной власти Крыма.

В комментариях к фото многие подписчики Павлика начали возмущаться тем, что он сделал снимок с певицами, которые не признают Крым оккупированным.

Скриншот: Facebook Виктора Павлика

"Виктор, но они "зашкваренные" концептуально! Нехорошо этим потакать", – написал пользователь с ником Leon ID.

На что Павлик ответил ему: "Совсем они не "зашкваренные", а абсолютно нормальные, классные, позитивные люди, с правильной своей позицией. Это у вас иллюзия. И несмотря даже, что они из Крыма, они очень даже украиночки и душой и сердцем, они здесь! Так нельзя к людям относиться. Не по-христиански, как минимум".

Подписчиков Виктора возмутил его ответ. Многие отметили, что дуэт "опозорил свою страну", не признав Крым украинским.

"А это не те девушки, которые не знают, чей Крым"? – пишут в комментариях.

В переписку с пользователями Сети вступили и сами сестры Анна и Мария.

Скриншот: Facebook Виктора Павлика

Девушки написали, что они "живут по совести" и "никогда не нарушали законы Украины".

"А интересно, чем и как мы, как Вы говорите, "опозорили" свою страну? Тем, что пытаемся качественно и честно делать свое дело в своей стране, несмотря на все сложности (артисты поймут), пишем песни на украинском языке, тем самым, вносим свой вклад в развитие именно украинской музыки, платим налоги, участвуем во многих благотворительных концертах и проектах, и на самом деле любим и уважаем свою страну и людей. Никому и ничего плохого за свою жизнь мы не сделали, видит Бог. Ни один закон мы не нарушили. Мы живем по совести", – написали сестры.

В ответ на это сообщение Виктор Павлик попросил девушек "не оправдываться", но поток негативных отзывов от подписчиков в адрес артиста и сестер не прекратился.

Скриншот: Facebook Виктора Павлика

Напомним, одна из сестер в дуэте ANNA MARIA скрывала, что у нее есть ребенок.

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