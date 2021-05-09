Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила западная Украина (фото)

Сегодня, 20:09

Артист гастролирует по западным областям Украины со своим джазовым проектом

Музыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич
Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Легендарный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в восторге от городов западной Украины – своими впечатлениями артист делится в соцсети.

По украинским городам он ездит с гастролями своего джазового проекта УО5. И, судя по записи в фейсбуке, его сопровождает супруга Эйнат Кляйн, которая долгое время прожила в Киеве.

"Ездим с "УО5" по западной Украине – Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье – маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", – пишет Макаревич в фейсбуке.

Артист опубликовал фотографии впечатливших его зданий:

1/9

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до момента полного прекращения оккупации территории Украины со стороны агрессоров РФ. Но для Макаревича сделали исключение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
гастроли Андрей Макаревич Западная Украина
Реклама

Новости партнеров

Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото

Популярные статьи

Сегодня, 16:10Звездно

Аlyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

Сегодня, 09:00Фаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

Сегодня, 05:20Фаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Вчера, 20:47Фаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Вчера, 08:56Звездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

Вчера, 08:00Вкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

Вчера, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Вчера, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

7 маяЗвездно

Эпатажный рэпер Моргенштерн вызвал восхищение у лидера Ленинграда Сергея Шнурова

7 маяМодно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

7 маяЗвездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

7 маяВкусно

Как достичь совершенства в выпечке – 7 важных лайфхаков

7 маяЗвездно

Участница Холостяка-11 жестко раскритиковала пост-шоу Как выйти замуж. Девушку вырезали из эфира

7 маяВкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

7 маяЗвездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

7 маяЗвездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
У Володимира Преснякова-старшого виявили рак
У Володимира Преснякова-старшого виявили рак
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
MONATIK підірвав Мережу кумедним відео з відпочинку
MONATIK підірвав Мережу кумедним відео з відпочинку
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Седокова похвасталась своим похудением
Седокова похвасталась своим похудением

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять