Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила западная Украина (фото)

Артист гастролирует по западным областям Украины со своим джазовым проектом

Музыкант Андрей Макаревич Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Легендарный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в восторге от городов западной Украины – своими впечатлениями артист делится в соцсети.

По украинским городам он ездит с гастролями своего джазового проекта УО5. И, судя по записи в фейсбуке, его сопровождает супруга Эйнат Кляйн, которая долгое время прожила в Киеве.

"Ездим с "УО5" по западной Украине – Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье – маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", – пишет Макаревич в фейсбуке.

Артист опубликовал фотографии впечатливших его зданий:

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Напомним, в Ивано-Франковской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до момента полного прекращения оккупации территории Украины со стороны агрессоров РФ. Но для Макаревича сделали исключение.

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