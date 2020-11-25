Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

Для поездки Alsyosha в Осло Лисица одолжил немалую сумму

Знаменитый продюсер и саунд-продюсер Вадим Лисица сделал звездой украинскую певицу Alyosha. Их отношения после начала совместной работы переросли в нечто большее, но в 2010 году они расстались как пара. А уже в 2018 году Вадим и Alyosha прекратили сотрудничество как продюсер и его подопечная.

В интервью телеканалу "Украина" Вадим Лисица откровенно рассказал о расставании с певицей и большом долге, который он должен выплатить после участия Alyosha в конкурсе "Евровидение-2010".

На момент их знакомства Елене Кучер (настоящее имя певицы Alyosha) было всего 16 лет, а Вадиму – 27, и он был женатым мужчиной с двумя детьми. Позже Лисица расстался с супругой и стал жить с Alyosha.

Alyosha и Вадим Лисица Фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/vadimlisa

Вадим признался, что Елена намекала ему на женитьбу, но он не был готов к этому.

"Хотела замуж, но в моей системе координат это все равно как-то не складывалось. Мы очень разные", – говорит Лисица.

Об их творческом тандеме все узнали только после выступления Alyosha на "Евровидении-2010". Впрочем, самого выступления могло и не быть! Ведь администрация премьер-министра деньги на поездку хоть и пообещала, говорит Лисица, но не дала.

"Два дня до вылета в Осло, мы сидим с Леной на кухне и мне звонит Валид Арфуш: "Вадим, денег не будет". Она слышит и говорит: "И что делать?" Я говорю: "Что делать, ехать". Мы одолжили много, своих у нас было тысяч пять долларов из четырехсот тысяч. Я еще должен 220 тысяч евро", – признался Лисица.

Домой Вадим и Елена возвращались с 10-м местом и решением разойтись как пара.

"Уже было какое-то ощущение и у нее, и у меня, что все идет куда-то не туда. Последний разговор начала Лена, я поддержал. Забрал вещи и уехал", – поделился Лисица.

Смотрите полное интервью с Вадимом Лисицей для телеканала "Украина":

Ранее Вадим Лисица рассказал о скандальном разрыве контракта с Олегом Кензовым. Мы также сообщали, что Alyosha показала новое фото с маленькой дочкой.

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