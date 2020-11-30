Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов спел для семейного видео. "Поет как молодой Джастин Бибер"
Сына звездных родителей ждет большая сцена
Супруга футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм запечатлела на видео момент семейного времяпровождения. В этот раз в центре внимания оказался младший сын супругов. 15-летний Круз спел песню, а его звездный папа подпевал ему.
В своем Instagram Виктория Бекхэм опубликовала видео с Крузом, который чувственно поет, периодически закрывая глаза. В конце видео можно услышать за кадром, как Дэвид начинает эффектно подпевать.
"Поет как ангел", – написала Виктория Бекхэм о Крузе.
В комментариях поклонники признались, что голос Круза очень похож на голос певца Джастина Бибера. В то время как голос Дэвида Бекхэма сравнили с пением Донни Осмонда.
Ранее мы показали видео, как Дэвид Бекхэм учил 9-летнюю дочь делать печенье.
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