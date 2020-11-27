Так повзрослели: Гвинет Пэлтроу показала редкое фото со своими детьми

Актриса не часто публикует подобные снимки

Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала редкое фото со своими детьми от бывшего супруга, солиста Codplay Криса Мартина – 16-летней Эппл и 14-летним Мозесом. Семейным фото звезда поделилась в Instagram.

Гвинет Пэлтроу с детьми Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

"Так выросли", "Прекрасное фото", "Отличная семья", "Твои ребята лучшие", – пишут в комментариях подписчики Гвинет.

С отцом своих детей Крисом Мартином Гвинет рассталась в 2014 году после 10 лет брака. Их развод официально оформили в 2016 году. Сейчас Пэлтроу замужем на сценаристом и режиссером Брэдом Фэлчаком, за которого вышла в 2018 году.

Ранее Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с мамой и дочкой. Фотосессия прошла в рамках рекламной кампании модного бренда Гвинет Пэлтроу – Goop. Напомним, Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелом разрыве с Брэдом Питтом.

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