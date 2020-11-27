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Так повзрослели: Гвинет Пэлтроу показала редкое фото со своими детьми

Сегодня, 20:10

Актриса не часто публикует подобные снимки

Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала редкое фото со своими детьми от бывшего супруга, солиста Codplay Криса Мартина – 16-летней Эппл и 14-летним Мозесом. Семейным фото звезда поделилась в Instagram.

Гвинет Пэлтроу с детьми
Гвинет Пэлтроу с детьми
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

"Так выросли", "Прекрасное фото", "Отличная семья", "Твои ребята лучшие", – пишут в комментариях подписчики Гвинет.

С отцом своих детей Крисом Мартином Гвинет рассталась в 2014 году после 10 лет брака. Их развод официально оформили в 2016 году. Сейчас Пэлтроу замужем на сценаристом и режиссером Брэдом Фэлчаком, за которого вышла в 2018 году.

Ранее Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с мамой и дочкой. Фотосессия прошла в рамках рекламной кампании модного бренда Гвинет Пэлтроу – Goop. Напомним, Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелом разрыве с Брэдом Питтом.

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