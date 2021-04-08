alyona alyona раскритиковали за голое фото с флагом Украины: Уже слишком

Не все в Сети оценили новое фото рэп-исполнительницы

Рэп-исполнительница alyona alyona продолжает пародировать фото звезд. Если над скопированным образом Майли Сайрус все посмеялись, то новый снимок вызвал в Сети неоднозначную реакцию.

В Instagram alyona alyona опубликовала новое фото, на котором она скопировала образ американской певицы Lizzo. Артистка позировала полностью обнаженной, прикрыв тело украинским флагом.

"Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум.А как вы считаете, что делает украинца патриотом?" – поинтересовалась рэп-исполнительница у подписчиков.

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кто-то в комментариях начал рассуждать о патриотизме, другие же осудили alyona alyona за такое фото.

"Уже слишком", "Патриоты – это не голяком с флагом. Какой срам.Фу", "Прикрыть свой срам флагом Украины? О каком патриотизме разговор! Стыдно за таких как вы!", – написали в Сети.

Другим же новое фото рэп-исполнительницы понравилось.

"Смело", "Ооо, круто. Эстетически", "Это невероятно красиво", "Молодец", – поддержали alyona alyona поклонники.

Ранее alyona alyona сравнила себя с Дорофеевой. Также рэп-исполнительница повторила образ Бейонсе.

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