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Прекращай эту вакханалию: alyona alyona повторила горячее фото Ким Кардашьян, но оценили не все

Сегодня, 19:30

Исполнительница продолжает перевоплощаться в знаменитостей, но не все понимают замысел Алены

Недавно из Instagram пропало фото alyona alyona с флагом Украины, но это не остановило рэпершу. На этот раз она повторила образ Ким Кардашьян с того самого фото, на котором селебрити в одном бра обливают медом.

alyona alyona/Ким Кардашьян
alyona alyona/Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В посте alyona alyona поблагодарила своих поклонников, которые поддерживают ее, а также обратилась к хейтерам.

"Если вы не разделяете мнения людей, это не значит, что эти люди не умеют думать/анализировать/чувствовать/любить/уважать, не нарушая никаких законов! Это просто их выбор, их позиция, их искренняя мысль, желание проявить поддержку. А не повод для их осуждения или названия их "дуполизами или баранами", – написала в посте Алена.

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В комментариях написали множество комплиментов в адрес исполнительницы, а Леся Никитюк попросила alyona alyona "прекратить вакханалию".

Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Недавно alyona alyona повторила игривый образ Насти Каменских.

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Ким Кардашьян alyona alyona
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