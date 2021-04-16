Прекращай эту вакханалию: alyona alyona повторила горячее фото Ким Кардашьян, но оценили не все
Исполнительница продолжает перевоплощаться в знаменитостей, но не все понимают замысел Алены
Недавно из Instagram пропало фото alyona alyona с флагом Украины, но это не остановило рэпершу. На этот раз она повторила образ Ким Кардашьян с того самого фото, на котором селебрити в одном бра обливают медом.
В посте alyona alyona поблагодарила своих поклонников, которые поддерживают ее, а также обратилась к хейтерам.
"Если вы не разделяете мнения людей, это не значит, что эти люди не умеют думать/анализировать/чувствовать/любить/уважать, не нарушая никаких законов! Это просто их выбор, их позиция, их искренняя мысль, желание проявить поддержку. А не повод для их осуждения или названия их "дуполизами или баранами", – написала в посте Алена.
В комментариях написали множество комплиментов в адрес исполнительницы, а Леся Никитюк попросила alyona alyona "прекратить вакханалию".
Недавно alyona alyona повторила игривый образ Насти Каменских.
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