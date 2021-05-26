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alyona alyona разделась до белья и заговорила о сексе – фото

Сегодня, 18:39

Рэперша продолжает делиться своими фотопародиями и размышлять на самые актуальные темы. В этот раз артистка заговорила о сексе

alyona alyona сделала новую пародию
alyona alyona сделала новую пародию
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая намекнула, кем может быть ее бойфренд, показала новое фото, на котором она позировала в нижнем белье и в серебристых ботфортах. По традиции снимок стал пародией на фото другой звезды. В посте артистка посетовала на то, что тема секса до сих пор для многих остается табуированной.

В публикации, которую рэперша сделала в Instagram, она поразмышляла о том, как сексуальное воспитание, а точнее его отсутствие, влияет на людей.

"Все начинается с детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум тоже стесняется, потом с любимым человеком не выходит. Это я еще молчу о детях и половом воспитании, которое в Украине просто отсутствует. Из этого следует очень много не приятных вопросов, начиная с проблем в постели от застенчивости и заканчивая тяжелыми болезнями от неосведомленности. Но почему мы так привыкли: о сексе не говорим, но потом удивляемся, чего наши дети такое страшное вытворяют в интернете", – написала alyona alyona.

Рэперша призвала не бояться говорить о сексе как взрослым между собой, так и взрослым с детьми.

Ранее рэпершу захейтили за голое фото в одних колготках.

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