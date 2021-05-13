alyona alyona захейтили за голое фото в одних колготках — рэперша спародировала Ким Кардашьян

Украинская рэп-исполнительница продолжает марафон пародий на знаменитостей. Сегодня артистка вдохновилась образом Ким Кардашьян и подискутировала об откровенной женской одежде

alyona alyona спародировала Ким Кардашьян Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Рэперша alyona alyona, которая стала лучшей певицей года на премии YUNA-2021, позировала в капроновых колготках без одежды, прикрыв грудь руками. Идеей для пародии послужил образ американской светской львицы Ким Кардашьян.

Фото alyona alyona опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В посте рэперша затронула тему откровенной женской одежды. По мнению артистки, открытые декольте или короткие юбки – проявление эстетичной красоты, а не способ соблазнения.

"Когда я была ребенком, то среди взрослых считалось, что откровенное декольте и короткая юбка это признак легкого поведения или женщина имеет цель соблазнить мужчину! Прошли годы, но некоторые стереотипы остались до сих пор в очень многих ветвях общества. По моему мнению, каждый человек имеет право одевать то, что он хочет! Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы – это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины!" – написала alyona alyona.

alyona alyona Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

В комментариях, уже по традиции, неоднозначно восприняли посыл рэперши.

"Я наверное отпишусь..."

"Как по мне такие фото не здесь надо выставлять, извините..."

"Это реклама капроновых колготок?"

"Так каждый человек имеет право выбора, но не в одних же колготках"

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Другие же, наоборот, поддержали рэпершу и начали делиться собственными историями из жизни.

"Порой думают, что красная помада тоже самое"

"Зато смело, не каждый так сможет, даже худой"

Напомним, что ранее alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной.

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