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alyona alyona намекнула, кем может быть ее бойфренд: Он намного моложе меня

Сегодня, 17:24

Откровениями артистка поделилась в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина"

alyona alyona рассказала о своем бойфренде
alyona alyona рассказала о своем бойфренде
Фото: пресс-служба, facebook.com/alyona.alyona.official

Реперша alyona alyona, которую захейтили за голое фото в одних колготках, призналась, где познакомилась со своим парнем.

Оказывается, alyona alyona со своим любимым познакомилась на одном из мероприятий.

"Познакомились мы случайно на наших мероприятиях команды лейбла ENKO. У него была со мной фотография, я и не помню, что я с ним фотографировалась. А потом, поскольку он также ведет блогерскую деятельность, мы пригласили его в нашу команду, чтобы генерировать идеи для новых треков. И все, я его там увидела. Только это было в ноябре, а встретились мы на кофе в январе", – говорит знаменитость.

Звезда не скрывает, что ее избранник публичная личность.

"Можете знать его. В определенных кругах он известен. Я не скажу, что это блогер-миллионник, но он меня намного моложе", – делится alyona alyonа на телеканале "Украина".

Смотрите "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Ранее рэперша показала совместные фото со своим загадочным бойфрендом.

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