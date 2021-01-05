ALEKSEEV опубликовал фото с солисткой "ВИА Гра" после слухов о расставании
Пара опубликовала первое совместное фото за долгое время
Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который недавно записал колядку вместе с другими украинскими звездами, опубликовал в Instagram новые романтичные фото со своей девушкой солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.
Некоторое время в Сети говорили о расставании пары, так как в Instagram не появлялось совместных фото. Исполнители решили опровергнуть все слухи и у себя в соцсетях поделились общим снимком.
Поклонники обрадовались новому совместному фото пары. "Очень красивая пара", "Наконец-то у тебя появилась новая фотография с Ульяной", "Глаз не отвести от вас", – написали в Сети.
Напомним, что Ульяна Синецкая и Никита Алексеев подтвердили свои отношения в ноябре 2019 года. До этого пара никак не комментировала слухи.
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