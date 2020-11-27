Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Сети раскритиковали новый клип обновленной "ВИА Гры"

Сегодня, 18:07

Пользователи не поняли задумки режиссера

В начале ноября Константин Меладзе представил новый обновленный состав группы "ВИА Гра". Участницами стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. На днях новый состав группы презентовал клип на песню "Рикошет".

В клипе солистки сначала в раздевалке соблазнительно переодеваются, а потом выходят на поле, чтобы сыграть в бейсбол.

Смотреть клип "Рикошет" онлайн:

Песня понравилась, а вот клип нет. Поклонники не оценили такой задумки режиссера и раскритиковали новую работу группы "ВИА Гра". Негативные отзывы поклонники писали и в Instagram и в YouTube под клипом.

"Весь клип только и делают что в раздевалке ползают", "Какой-то фон розовый, напоминающий мультик и бейсбол", "Хочется посоветовать продюсерам нанять Бадоева и снять нормальный клип", – оставили гневные комментарии пользователи

Напомним, что в этом году группе "ВИА Гра" исполнилось 20 лет, столько же составов и было.

Ранее мы рассказывали, что NK презентовала новый клип.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-участница «ВИА Гры» Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру Как менялись условия в "ВИА Гре" за 20 лет: вся правда от Алены Винницкой и Миши Романовой Экс-участница "ВИА Гра" Миша Романова впервые показала себя беременной
ВИА Гра
Источник: ВИА Гра
Реклама

Новости партнеров

Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Новогодний салат «Атлантида» с селедкой: гости точно оценят
Новогодний салат «Атлантида» с селедкой: гости точно оценят

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Психология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Сегодня, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

Вчера, 20:30Шоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Вчера, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

"Я вас лично порву": Остапчук ответил на угрозы в адрес новой жены

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

25 ноябряТехно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

25 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

25 ноябряFun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

25 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Новости партнеров

Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять