В Сети раскритиковали новый клип обновленной "ВИА Гры"

Пользователи не поняли задумки режиссера

В начале ноября Константин Меладзе представил новый обновленный состав группы "ВИА Гра". Участницами стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. На днях новый состав группы презентовал клип на песню "Рикошет".

В клипе солистки сначала в раздевалке соблазнительно переодеваются, а потом выходят на поле, чтобы сыграть в бейсбол.

Смотреть клип "Рикошет" онлайн:

Песня понравилась, а вот клип нет. Поклонники не оценили такой задумки режиссера и раскритиковали новую работу группы "ВИА Гра". Негативные отзывы поклонники писали и в Instagram и в YouTube под клипом.

"Весь клип только и делают что в раздевалке ползают", "Какой-то фон розовый, напоминающий мультик и бейсбол", "Хочется посоветовать продюсерам нанять Бадоева и снять нормальный клип", – оставили гневные комментарии пользователи

Напомним, что в этом году группе "ВИА Гра" исполнилось 20 лет, столько же составов и было.

Ранее мы рассказывали, что NK презентовала новый клип.

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