В Сети раскритиковали новый клип обновленной "ВИА Гры"
Пользователи не поняли задумки режиссера
В начале ноября Константин Меладзе представил новый обновленный состав группы "ВИА Гра". Участницами стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. На днях новый состав группы презентовал клип на песню "Рикошет".
В клипе солистки сначала в раздевалке соблазнительно переодеваются, а потом выходят на поле, чтобы сыграть в бейсбол.
Смотреть клип "Рикошет" онлайн:
Песня понравилась, а вот клип нет. Поклонники не оценили такой задумки режиссера и раскритиковали новую работу группы "ВИА Гра". Негативные отзывы поклонники писали и в Instagram и в YouTube под клипом.
"Весь клип только и делают что в раздевалке ползают", "Какой-то фон розовый, напоминающий мультик и бейсбол", "Хочется посоветовать продюсерам нанять Бадоева и снять нормальный клип", – оставили гневные комментарии пользователи
Напомним, что в этом году группе "ВИА Гра" исполнилось 20 лет, столько же составов и было.
Ранее мы рассказывали, что NK презентовала новый клип.
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