Оливия Уайлд встречается с Гарри Стайлсом, который младше ее на 10 лет – СМИ

Знаменитости вместе посетили свадьбу общих друзей

Оливия Уайлд, которая совсем недавно рассталась с Джейсоном Судейкисом после восьми лет отношений, встречается с Гарри Стайлсом. Музыкант и экс-участник One Direction младше Оливии на 10 лет.

Знаменитостей увидели вместе на свадьбе их общих друзей в Калифорнии. На праздник Уайлд и Стайлс пришли вместе и держались за руки. Об этом сообщает Page Six.

Для свадьбы актриса выбрала длинное платье с цветочным принтом, а Гарри был одет в черный костюм и белую рубашку. На лицах обоих были черные маски.

Скриншот: pagesix.com

Пока что никто из сторон не комментирует возможный роман.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис были вместе с 2011 года. В 2013-м они обручились, но так и не поженились. Пара воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Отиса и четырехлетнюю дочь Дейзи.

Гарри Стайлс встречался с Тейлор Свифт, Кендалл Дженнер и моделью Камилль Роу.

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