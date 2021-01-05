ALEKSEEV опублікував фото з солісткою "ВІА Гра" після чуток про розлучення

Пара опублікувала перше спільне фото за довгий час

Український співак ALEKSEEV (Микита Алєксєєв), який недавно записав колядку разом з іншими українськими зірками , Опублікував в Instagram нові романтичні фото зі своєю дівчиною солісткою групи "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

Деякий час в Мережі говорили про розлучення пари, так як в Instagram не з'являлося спільних фото. Виконавці вирішили спростувати всі чутки і у себе в соцмережах поділилися спільним знімком.

ALEKSEEV і Уляна Синецька Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Шанувальники зраділи новому спільному фото пари. "Дуже красива пара","Нарешті-то у тебе з'явилася нова фотографія з Уляною", "Очей не відвести від вас", – написали в Мережі.

Нагадаємо, що Уляна Синецька і Микита Алєксєєв підтвердили свої стосунки в листопаді 2019 року . До цього пара ніяк не коментувала чутки.

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