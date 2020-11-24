62-летняя Мадонна испугала фанатов лицом, как у инопланетянина: фото

Поклонники артистки просто в шоке от ее нового селфи

62-летняя легендарная певица Мадонна, которая недавно показала свое детское фото, не против процедур по омоложению, это точно. Подтяжка лица, уколы красоты и не только – этим всем Мадонна злоупотребляет давненько. Кажется, очередное преображение певицы прошло неудачно. Или это все фильтры на фото такие?

Фильтр или операция, так или иначе поклонники Мадонны были в шоке от нового селфи артистки в Instagram и сравнили ее с инопланетянином.

Скриншот: Instagram Мадонны

Некоторые подписчики добавили смайлики инопланетянина в комментарии, другие посоветовали Мадонне поменять процедуры по уходу за лицо: "Королева, пожалуйста, поменяй свои привычки по уходу за кожей", "Не используй ботокс больше, прошу, не разрушай своей лицо", "Почему знаменитости хотят выглядеть так, будто их забальзамировали еще при жизни?".

Похоже, что Мадонне все равно, ведь она не отвечает никому из ее подписчиков и продолжает публиковать такие немного "сумасшедшие" фото.

Скриншот: Instagram Мадонны

Отметим, что уже не впервые Мадонна шокирует поклонников внешним видом.

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