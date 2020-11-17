Модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян (фото)

Она регулярно делает инъекции ботокса и закачивает филлеры в губы

Манекенщица по имени Чали (Chaly) из Лондона мечтала о фигуре, как у американской телезвезды Ким Кардашьян. На косметические процедуры и гардероб британка уже потратила целое состояние – 37 миллионов гривен! Она регулярно делает инъекции ботокса и закачивает филлеры в губы. О своей жизни модель рассказывает подписчикам в Instagram.

По словам Чали, незнакомцы часто останавливают ее на улице, принимая за Кардашьян. Но девушку это не смущает, ведь она считает телезвезду успешной бизнес-леди и самой красивой женщиной в мире.

"Я поняла, что выгляжу точно так же, как Кардашьян, как только увидела ее фотографию. Я подписалась на ее Instagram с мыслью "о боже, это же я!". Кроме того, у нас похожий стиль в одежде, и я покупаю все, что она надевает", – признается Чали в интервью для Daily Star.

Манекенщица потратила на внешность и образ телезвезды более миллиона фунтов стерлингов (37 млн грн) и не собирается на этом останавливаться.

"Как инфлюэнсер я обязана следить за трендами. Я меняю гардероб каждый сезон, на это я уже потратила целое состояние", – заявила модель.

Напомним, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

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