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"Боялась смотреть на лицо": увидевшая себя в Zoom женщина изменила внешность (фото)

12 ноября, 15:18

Вмешательство специалиста обошлась ей в 2000 фунтов стерлингов

51-летняя бизнес-менеджер Флер Харрисон увидела свое лицо во время видеозвонков в Zoom и решила записаться на подтяжку лица. По словам женщины, она возненавидела свою внешность.

"Мои щеки обвисли сильнее, чем мне казалось, – рассказывает Харрисон журналистам таблоида The Sun. – Сперва я подумала, что мне нужно правильно настроить освещение. Затем я на время перестала проводить встречи, потому что искренне боялась смотреть на свое лицо".

Флер Харрисон
Фото: SWNS

В итоге Харрисон записалась на подтяжку лица. Эта процедура проходит безболезненно и заключается в подтягивании кожи лица с помощью специально разработанных нитей без необходимости прибегать к надрезам. Кроме того, пациентке сделали инъекции ботокса, чтобы расслабить лицевые мышцы и разгладить морщины.

Флер Харрисон решилась на подтяжку лица
Флер Харрисон решилась на подтяжку лица
Фото: SWNS

Вмешательство специалиста обошлась ей в 2000 фунтов стерлингов (74 тыс. грн).

"Прошло несколько месяцев, а я все еще в восторге от результатов. Я больше не боюсь звонков Zoom и уверена в себе, как никогда", – резюмировала 51-летняя Харрисон.

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Напомним, ранее чиновник из филиппинской провинции Кавите после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей.

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А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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