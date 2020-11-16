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Само очарование! Мадонна показала свое детское фото, где ее совсем не узнать

Сегодня, 17:05

Можем поспорить, такой вы певицу еще не видели

Вы видели когда-то Мадонну маленькой? Поп-королева, которая ранее озадачила Сеть своим внешним видом, поделилась в Instagram-аккаунте архивной фотографией, на которой она запечатлена еще малышкой. Как думаете, сколько ей лет на снимке?

"Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды", – подписала трогательный пост 62-летняя Мадонна.

На фото сложно не заметить выразительные глаза и длинные ресницы девочки. Настоящее очарование!

Фото: instagram.com/madonna

Мадонна редко показывает старые свои старые снимки, поэтому они вызывают бурную реакцию и сотни комментариев от многочисленных поклонников.

"Какие красивые глаза!", "Боже, невероятный взгляд!", "Маленькая королева Мадонна", – пишут подписчики звезды.

Совсем недавно украинский продюсер и исполнитель Потап показал себя на архивном фото, где он с волосами.

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Мадонна певица звезды в детстве
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