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Ариана Гранде выходит замуж! Певица показала роскошное помолвочное кольцо

Сегодня, 09:43

Избранником поп-звезды стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес

27-летняя Ариана Гранде собралась под венец! Певица сообщила о помолвке на своей странице в Instagram, опубликовав фото с возлюбленным, а также похваставшись кольцом с бриллиантом и жемчугом.

Избранником звезды стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес. "Навсегда, а потом еще немного", – коротко подписала свой пост певица.

Ариана Гранде показала помолвочное кольцо
Фото: instagram.com/arianagrande

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Ариана Гранде выходит замуж
Фото: instagram.com/arianagrande

Ариана Гранде намекнула на свои отношения с Гомесом в прошлом году. Тогда она неоднократно постила фотографии с ним у себя на страничке.

Ариана Гранде и Далтон Гомес
Фото: instagram.com/arianagrande

Первым публичным дебютом пары стал музыкальный видеоклип на совместную песню Арианы с Джастином Бибером "Stuck With U". В ролике Гранде и Гомес танцуют вместе.

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