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В США представили защитную маску со встроенными наушниками, подсветкой и микрофоном

Сегодня, 19:47

Маска может генерироваться со смартфоном, а также имеет сменные фильтры

Мы уже писали о том, что вскоре на рынке появится игровой смартфон, который похож на бутерброд. Теперь же специалисты разработали защитную маску, которая буквально напичкана различными электронными системами, а также может подключаться к смартфону. Таким образом человек, надевающий защитную маску, будет чувствовать себя более комфортно.

Умная маска
Умная маска
Фото: Instagram

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, маску представил рэп-исполнитель Will.i.am. Над созданием этого шедевра трудился дизайнер Хосе Фернандес, который делает скафандры для SpaceX.

Умная защитная маска называется Xupermask. В ней есть микрофон, который может подавлять шумы, а также встроенная подсветка и беспроводные наушники.

Кроме того, в маске даже предусмотрены вентиляторы, а фильтры в ней можно менять, чтобы маска всегда была как новая. Создание технической части в маске взяла на себя компания Honeywell, которая специализируется на различных системах управления.

XUPERMASK (@xupermask)

Корпус маски выполнен из ткани, а также из силикона. Для того, чтобы маска плотно сидела на лице, есть специальный регулировочный ремешок. Весь воздух, который поступает к лицу человека, проходит через сменные фильтры, а в наборе есть фильтры для трех месяцев работы устройства. Кроме того, маску можно подключить к смартфону. Впрочем, цена такой супернавороченной маски немаленькая – 299 долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый телефон ОРРО будет без кнопок.

Также ранее мы сообщали о том, как выбрать смартфон-книжку и на что обратить внимание.

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