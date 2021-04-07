В США представили защитную маску со встроенными наушниками, подсветкой и микрофоном
Маска может генерироваться со смартфоном, а также имеет сменные фильтры
Мы уже писали о том, что вскоре на рынке появится игровой смартфон, который похож на бутерброд. Теперь же специалисты разработали защитную маску, которая буквально напичкана различными электронными системами, а также может подключаться к смартфону. Таким образом человек, надевающий защитную маску, будет чувствовать себя более комфортно.
Об этом сообщает The New York Times.
В частности, маску представил рэп-исполнитель Will.i.am. Над созданием этого шедевра трудился дизайнер Хосе Фернандес, который делает скафандры для SpaceX.
Умная защитная маска называется Xupermask. В ней есть микрофон, который может подавлять шумы, а также встроенная подсветка и беспроводные наушники.
Кроме того, в маске даже предусмотрены вентиляторы, а фильтры в ней можно менять, чтобы маска всегда была как новая. Создание технической части в маске взяла на себя компания Honeywell, которая специализируется на различных системах управления.
Корпус маски выполнен из ткани, а также из силикона. Для того, чтобы маска плотно сидела на лице, есть специальный регулировочный ремешок. Весь воздух, который поступает к лицу человека, проходит через сменные фильтры, а в наборе есть фильтры для трех месяцев работы устройства. Кроме того, маску можно подключить к смартфону. Впрочем, цена такой супернавороченной маски немаленькая – 299 долларов.
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