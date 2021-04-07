У США представили захисну маску з вбудованими навушниками, підсвічуванням і мікрофоном

Маска може генеруватися зі смартфоном, а також має змінні фільтри

Ми вже писали про те, що незабаром на ринку з'явиться ігровий смартфон, який схожий на бутерброд. Тепер же фахівці розробили захисну маску, яка буквально напхана різними електронними системами, а також може підключатися до смартфону. Таким чином людина, яка надягає захисну маску, відчуватиме себе комфортніше.

Розумна маска Фото: Instagram

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, маску представив реп-виконавець Will.i.am. Над створенням цього шедевра працював дизайнер Хосе Фернандес, який робить скафандри для SpaceX.

Розумна захисна маска називається Xupermask. У ній є мікрофон, який може пригнічувати шуми, а також вбудоване підсвічування і бездротові навушники.

Крім того, в масці навіть передбачені вентилятори, а фільтри в ній можна міняти, щоб маска завжди була як нова. Створення технічної частини в масці взяла на себе компанія Honeywell, яка спеціалізується на різних системах управління.

Корпус маски виконаний із тканини, а також із силікону. Для того, щоб маска щільно сиділа на обличчі, є спеціальний регулювальний ремінець. Все повітря, що надходить до обличчя людини, проходить через змінні фільтри, а в наборі є фільтри для трьох місяців роботи пристрою. Крім того, маску можна підключити до смартфону. Втім, ціна такої супернавороченної маски немаленька – 299 доларів.

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