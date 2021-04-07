Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У США представили захисну маску з вбудованими навушниками, підсвічуванням і мікрофоном

Сьогодні, 19:47

Маска може генеруватися зі смартфоном, а також має змінні фільтри

Ми вже писали про те, що незабаром на ринку з'явиться ігровий смартфон, який схожий на бутерброд. Тепер же фахівці розробили захисну маску, яка буквально напхана різними електронними системами, а також може підключатися до смартфону. Таким чином людина, яка надягає захисну маску, відчуватиме себе комфортніше.

Розумна маска
Розумна маска
Фото: Instagram

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, маску представив реп-виконавець Will.i.am. Над створенням цього шедевра працював дизайнер Хосе Фернандес, який робить скафандри для SpaceX.

Розумна захисна маска називається Xupermask. У ній є мікрофон, який може пригнічувати шуми, а також вбудоване підсвічування і бездротові навушники.

Крім того, в масці навіть передбачені вентилятори, а фільтри в ній можна міняти, щоб маска завжди була як нова. Створення технічної частини в масці взяла на себе компанія Honeywell, яка спеціалізується на різних системах управління.

XUPERMASK (@xupermask)

Корпус маски виконаний із тканини, а також із силікону. Для того, щоб маска щільно сиділа на обличчі, є спеціальний регулювальний ремінець. Все повітря, що надходить до обличчя людини, проходить через змінні фільтри, а в наборі є фільтри для трьох місяців роботи пристрою. Крім того, маску можна підключити до смартфону. Втім, ціна такої супернавороченної маски немаленька – 299 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий телефон Орро буде без кнопок.

Також раніше ми повідомляли про те, як вибрати смартфон-книжку і на що звернути увагу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
300 євро за маску: очільник МОЗ Румунії порушив карантин Локдаун в Києві: поліція відстежуватиме безмасочників Та здохнеш ти, тварюка стара: у Кременчуці жінка обматюкала пенсіонера за зауваження про маску
маска електроніка
Реклама

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях

Популярні статті

Сьогодні, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси?

Сьогодні, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Сьогодні, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Вчора, 17:40Смачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

Вчора, 16:49Зірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Вчора, 14:50Зірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Вчора, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Вчора, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Вчора, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

5 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти