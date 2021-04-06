Революция в мире смартфонов: новый телефон ОРРО будет без кнопок

Сейчас в одной из китайских компаний работают над таким революционным решением

Пока в смартфонах работающих на Android время от времени происходят глобальные сбои, производители телефонов усовершенствуют свои продукты. К примеру, вскоре на рынке может появиться смартфон без кнопок и даже без разъема для зарядки. Революционное решение хочет внедрить компания Орро.

Новый смартфон ОРРО Фото: Android Authority

Об этом сообщает "Аndroid Аuthority".

Орро решила сделать революцию в мире смартфонов. Китайский производитель решил создать смартфон, который не будет иметь различных разъемов, а также механических кнопок. Таким образом даже заряжаться новое устройство будет без провода.

Впрочем, китайский производитель все же намерен оставить возможность зарядить новый смартфон даже с помощью провода. Для этого будет сделан специальный USB-разъем, который скроют, как говорят эксперты, особым способом. Есть предположение, что это может быть специальная зарядка, которая закрепляется на смартфоне с помощью магнитов.

В новом смартфоне также сделают так называемую подэкранную камеру для селфи, а датчики основной камеры будут вообще незаметны, поскольку их спрячут с помощью электрохромного стекла.

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