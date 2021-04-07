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Новый игровой смартфон от Lenovo будет похож на бутерброд

Сегодня, 12:22

Новый смартфон будет иметь внешний вентилятор для охлаждения устройства

Пока некоторые производители пытаются выпустить смартфон без каких-либо кнопок, компания Lenovo решила порадовать своих пользователей новым игровым смартфоном. Эксперты уже окрестили этот смартфон "бутербродом", поскольку дизайн его очень противоречив.

Об этом сообщает "The Verge".

Смартфон от Lenovo
Смартфон от Lenovo
Фото: Weibo

Компания Lenovo решила выпустить свой очередной игровой смартфон, который эксперты уже прозвали "бутербродом". Мнения специалистов в области смартфонов разделились: назвать ли привлекательным дизайн нового смартфона или же нет?

В самом смартфоне есть вентилятор охлаждения, чтобы он не переохлаждался. Кроме того, в смартфоне Lenovo есть две камеры, которые размещены в мертвой точке устройства. Сами же эксперты говорят, что новый игровой смартфон похож на трансформер.

Стоит добавить, что компания Lenovo впервые в мире установила на свой смартфон охлаждающий вентилятор. Изначально эти вентиляторы были встроены внутрь смартфона, а затем их начали устанавливать с внешней стороны устройства.

Уже стало известно, что новый игровой смартфон изначально выйдет на рынок в Китае уже 8 апреля, а затем должен появиться на других рынках.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как выбрать смартфон-книжку и на что обратить внимание.

Также мы писали о том, что добротный смартфон можно приобрести до 5 тысяч гривен.

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