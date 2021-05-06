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Пять новых фишек в Instagram, о которых многие из нас мечтали

Сегодня, 11:40

Популярный технический блогер Павел Гуров рассказал о новом функционале в социальной сети Instagram и чуть подробнее объяснил, как использовать новые возможности

В социальной сети Instagram, которая активно взялась за чистку личных сообщений, появится ряд новых функций, которые ощутимо облегчат жизнь всем пользователям: приложение представит единый видеораздел, обновленный просмотр сообщений в Instagram Direct, новый вид поста "Коллаборация", стикер субтитров в видеосториз и кнопку "Продать" в профиле.

Технический блогер Павел Гуров в своем Instagram-блоге чуть подробнее объяснил, как всем этим пользоваться.

  • Единый видеораздел

У юзеров появился новый раздел в профиле со значком видео. Теперь в нем собраны вместе и IGTV-ролики, и видеопосты.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram
  • Обновленный просмотр сообщений в Instagram Direct

Теперь система указывает, когда конкретно собеседник прочитал ваше сообщение. Ранее отображался только сам факт просмотра без уточнения времени.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram
  • Новый вид поста "Коллаборация"

Любопытная новинка тестируется сейчас на андроидах: вы можете создавать общие, коллаборативные посты.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Работает это так: вы отмечаете в посте человека, дальше можете вместе создавать и редактировать пост, и эта публикация появляется одновременно в двух блогах. Аналогичная функция тестируется в сториз.

  • Стикер субтитров в видеосториз
Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Соцсеть официально анонсировала функцию автоматического создания субтитров для видео в сториз. Поддерживается пока только английский язык.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram
  • Кнопка "Продать" в профиле

У части юзеров появилась заметная кнопка "Продать" в шапке профиля, которая ведет к шопинг-тегам.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Напомним, ранее Instagram ввел новые меры безопасности для защиты подростков от нежелательных сообщений взрослых пользователей. Юзеры старшего возраста смогут отправлять личные сообщения только тем подросткам, которые подписаны на них.

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Интересно, что к своему десятому дню рождения Instagram не только разрешил временно менять иконку приложения, но и добавил ряд других функций.

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Источник: Сегодня
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