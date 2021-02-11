Бан за оскорбления: Instagram возьмется за чистку личных сообщений

Также компания будет сотрудничать с правоохранителями

Социальная сеть Инстаграм будет банить пользователей из-за хейта в личных сообщениях.

Об этом сообщается на сайте приложения.

"Мы отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений", — сказано в заявлении.

Также компания сообщила, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять им данные о владельцах, с аккаунтов которых публикуются оскорбления.

Нововведение связано с ситуацией в Великобритании, где футболисты подвергались расистским оскорблениям в Instagram после поражений в матче.

Как сообщалось ранее, Facebook Inc. расширила список случаев, в которых она будет удалять посты, касающиеся вопросов здравоохранения и содержащие ложную информацию о COVID-19 и борьбе с ним. Обновления в частности касаются лжи о вакцинах и вакцинации.

Кроме того, в декабре в компании заявили, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять все ложные утверждения о вакцинах от COVID-19, которые были опровергнуты экспертами в области здравоохранения.

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