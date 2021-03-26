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В Instagram внедряют революционное решение: можно будет сохранять незаконченные посты

Сегодня, 18:37

Функцию уже разрабатывают программисты компании и она вскоре будет доступна для всех желающих

Уже совсем скоро в Instagram появится новая функция сохранения незаконченных постов. Таким образом любой пост можно будет начать писать, а затем сохранить и завершить его в следующий раз.

Об этом сообщает "The Indian Express".

В частности, руководство социальной сети Instagram решило внедрить новую функцию – сохранять незаконченные истории как черновики. Но пока не названа точная дата начала работы этой функции.

Фото: Pixabay

В то же время в Instagram заявляют, что на данный момент это самая востребованная функция у пользователей социальной сети. Сейчас это новшество находится в стадии разработки, но в Интернете уже даже появились скриншоты того, как это все будет выглядеть в будущем. Предположительно алгоритм будет работать так: пользователь пишет историю и как только он захочет ее покинуть, появится окошечко, где у пользователя спросят, хочет ли он сохранить эту историю как черновик для дальнейшего использования, или же эту историю нужно просто удалить? Если пользователь откажется сохранять эту историю, то больше этот пост нельзя будет вернуть.

А если согласиться с сохранением истории, то в будущем ее можно будет изъять из специальной папки и продолжить.

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