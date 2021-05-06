П'ять нових фішок в Instagram, про які багато хто з нас мріяв

Популярний технічний блогер Павло Гуров розповів про новий функціонал у соціальній мережі Instagram і трохи детальніше пояснив, як використовувати нові можливості

У соціальній мережі Instagram, що активно взялась за чищення особистих повідомлень, з'явиться низка нових функцій, які істотно полегшать життя всім користувачам: застосунок міститиме єдиний відеорозділ, оновлений перегляд повідомлень в Instagram Direct, новий вид допису "Колаборація", стикер субтитрів у відеосториз та кнопку "Продати" в профілі.

Технічний блогер Павло Гуров у своєму Instagram-блозі трохи детальніше пояснив, як усім цим користуватися.

Єдиний відеорозділ

У користувачів з'явився новий розділ у профілі із позначкою відео. Там зібрані разом і IGTV-ролики, і відеопости.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Оновлений перегляд повідомлень в Instagram Direct

Тепер система позначає, коли конкретно ваш співрозмовник прочитав повідомлення. Раніше відображався лише сам факт перегляду без уточнення часу.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Новий вид допису "Колаборація"

Цікава новинка тестується нині на андроїдах: ви можете створювати спільні, колабораційні дописи.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Працює це так: ви позначаєте у дописі людину, а далі можете разом його створювати та редагувати, і ця публікація з'являється одночасно у двох блогах. Аналогічна функція тестується у сториз.

Стикер субтитрів у відеосториз

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Соцмережа офіційно анонсувала функцію автоматичного створення субтитрів для відео у сториз. Підтримується поки лише англійською мовою.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Кнопка "Продати" у профілі

У користувачів також з'явилася кнопка "Продати" в шапці профілю, що веде до шопінг-тегів.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Нагадаємо, раніше Instagram ввів нові правила безпеки для захисту підлітків від небажаних повідомлень дорослих користувачів. Юзери старшого віку зможуть відправляти особисті повідомлення тільки тим підліткам, які підписані на них.

Цікаво, що до свого десятого дня народження Instagram не тільки дозволив тимчасово міняти іконку програми, а й додав низку інших функцій.

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