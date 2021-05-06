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П'ять нових фішок в Instagram, про які багато хто з нас мріяв

Сьогодні, 11:40

Популярний технічний блогер Павло Гуров розповів про новий функціонал у соціальній мережі Instagram і трохи детальніше пояснив, як використовувати нові можливості

У соціальній мережі Instagram, що активно взялась за чищення особистих повідомлень, з'явиться низка нових функцій, які істотно полегшать життя всім користувачам: застосунок міститиме єдиний відеорозділ, оновлений перегляд повідомлень в Instagram Direct, новий вид допису "Колаборація", стикер субтитрів у відеосториз та кнопку "Продати" в профілі.

Технічний блогер Павло Гуров у своєму Instagram-блозі трохи детальніше пояснив, як усім цим користуватися.

  • Єдиний відеорозділ

У користувачів з'явився новий розділ у профілі із позначкою відео. Там зібрані разом і IGTV-ролики, і відеопости.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram
  • Оновлений перегляд повідомлень в Instagram Direct

Тепер система позначає, коли конкретно ваш співрозмовник прочитав повідомлення. Раніше відображався лише сам факт перегляду без уточнення часу.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram
  • Новий вид допису "Колаборація"

Цікава новинка тестується нині на андроїдах: ви можете створювати спільні, колабораційні дописи.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Працює це так: ви позначаєте у дописі людину, а далі можете разом його створювати та редагувати, і ця публікація з'являється одночасно у двох блогах. Аналогічна функція тестується у сториз.

  • Стикер субтитрів у відеосториз
Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Соцмережа офіційно анонсувала функцію автоматичного створення субтитрів для відео у сториз. Підтримується поки лише англійською мовою.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram
  • Кнопка "Продати" у профілі

У користувачів також з'явилася кнопка "Продати" в шапці профілю, що веде до шопінг-тегів.

Фото: Блог Павла Гурова | Instagram

Нагадаємо, раніше Instagram ввів нові правила безпеки для захисту підлітків від небажаних повідомлень дорослих користувачів. Юзери старшого віку зможуть відправляти особисті повідомлення тільки тим підліткам, які підписані на них.

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Цікаво, що до свого десятого дня народження Instagram не тільки дозволив тимчасово міняти іконку програми, а й додав низку інших функцій.

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Джерело: Сьогодні
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