Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новая функция Instagram помогает одиноким сердцам найти друг друга: как пользоваться

Сегодня, 09:35

Пользователи получили еще одну возможность заявить о свих чувствах

Соцсеть Instagram, которая активно взялась за чистку личных сообщений, тестирует новую функцию "Подари любовь" (Send Love), с помощью которой пользователи смогут заявить о свих чувствах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор блога Gurov Digital.

Как пользоваться новой функцией Instagram "Подари любовь":

  • нужно опубликовать сториз со стикером и указать, кого вы любите;
  • далее в "шапке" вашего профиля появится любовное признание со значком сердечка;
  • администратор странички, которому вы отправили признание, получит уведомление и сможет распространить это в своих сториз.
Фото: Gurov Digital

Напомним, ранее Instagram ввел новые меры безопасности для защиты подростков от нежелательных сообщений от взрослых пользователей. Юзеры старшего возраста смогут отправлять личные сообщения только тем подросткам, которые подписаны на них.

Читайте также:
Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов" — все в корпоративных цветах

Интересно, что к своему десятому дню рождения Instagram не только разрешил временно менять иконку приложения, но и добавил ряд других функций.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Хайп ради денег: сколько зарабатывают малолетние инстаблогеры Как открыть бизнес в Instagram с прибылью 100 тыс. грн в месяц — истории украинцев Бан за оскорбления: Instagram возьмется за чистку личных сообщений Блогеры смогут продавать товары прямо в TikTok: СМИ узнали о новых функциях
любовь инструкция Instagram функция
Реклама

Новости партнеров

Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Популярные статьи

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

Вчера, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Вчера, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Вчера, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

16 мартаЗвездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 мартаЗвездно

Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров. Это очень неожиданно

16 мартаВкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

16 мартаФаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

16 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

15 мартаВкусно

7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе

15 мартаФаново

Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
8-летняя украинка высказалась об отношениях с блогером
8-летняя украинка высказалась об отношениях с блогером
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять