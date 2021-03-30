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Появилось приложение для смартфонов, которое обнаруживает дипфейки

Сегодня, 12:31

Специальная программа сможет обнаружить нет ли манипуляции с фотографией или с видео, где запечатлен какой-нибудь человек

В Корее запущено специальное приложение, которое может обнаружить дипфейки. Таким образом новшество будет защищать пользователей Интернета от дезинформации. Особенно это будет полезно для людей, которых могут дискредитировать с помощью манипулятивных фотографий или видео.

Об этом сообщает "The Korea Bizwire".

В частности, Корейский передовой институт науки и технологий (KAIST) презентовал мобильное приложение, которое будет обнаруживать дипфейки. Это такие изображения или видео, обработанные в цифровой форме с помощью искусственного интеллекта. Проще говоря, дипфейки могут дискредитировать любого человека, а в особенности публичных личностей, чьих фотографий и видео с ними полно в открытом доступе. Искусственный интеллект может изменить голос человека так, что он будет, к примеру, заикаться или же просто не выговаривать часть слов. После этого такой дипфейк запускается в Интернет и дискредитирует жертву.

Дипфейки
Дипфейки
Фото: pixabay.com

Теперь программное обеспечение под названием KaiCatch может точно обнаруживать дипфейки с помощью технологии искусственного интеллекта, которая распознает аномальные искажения лица объекта на изображениях.

Технология действует так, что пользователь просто загружает картинку или же видео в приложение, а оно уже будет рассчитывать есть ли вероятность манипулирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в смартфоны на Android может проникнуть шпионское программное обеспечение.

Кроме того мы сообщали о том, что владельцам iPhone нужно внепланово обновить систему.

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