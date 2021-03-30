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З'явився додаток для смартфонів, який виявляє діпфейки

Сьогодні, 12:31

Спеціальна програма зможе виявити чи немає маніпуляції з фотографією або з відео, на якій зображена якась людина

У Кореї запущено спеціальний додаток, який може виявити діпфейки. Таким чином нововведення буде захищати користувачів Інтернету від дезінформації. Особливо це будет корисно для людей, яких можуть дискредитувати за допомогою маніпулятивних фото чи відео.

Про це повідомляє " The Korea Bizwire ".

Зокрема, Корейський передовий інститут науки і технологій (KAIST) презентував мобільний додаток, який буде виявляти діпфейки. Це такі зображення або відео, оброблені в цифровій формі за допомогою штучного інтелекту. Простіше кажучи, діпфейки можуть дискредитувати будь-яку людину, а особливо публічних особистостей, чиїх фотографій і відео з ними повно у відкритому доступі. Штучний інтелект може змінити голос людини так, що вона буде, наприклад, заїкатися або ж просто не вимовляти частину слів. Після цього такий діпфейк запускається в Інтернет і дискредитує жертву.

Тепер програмне забезпечення під назвою KaiCatch може точно виявляти діпфейки за допомогою технології штучного інтелекту, яка розпізнає аномальні спотворення обличчя об'єкта на зображеннях.

Технологія діє так, що користувач просто завантажує фото або ж відео в додаток, а воно вже буде розраховувати чи є ймовірність маніпулювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в смартфони на Android може проникнути шпигунське програмне забезпечення.

Крім того ми повідомляли про те, що власникам iPhone потрібно позапланово оновити систему.

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