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5 лайфхаков, которые спасут ноутбук от перегрева

Сегодня, 18:00

Нехитрые методы позволят значительно снизить температуру вашего ноутбука и улучшить его работу

Каждый пользователь ноутбука должен помнить о том, что устройство нужно защищать от перегрева иначе оно рано или поздно сломается. О том, как устранить излишний перегрев ноутбука – далее в материале.

Для начала нужно понимать, почему ноутбуки перегреваются значительно чаще, чем обычные компьютеры. Все дело в том, что в корпус ноутбука спрятаны абсолютно такие же элементы, как и в компьютере. Но если в системном блоке ПК есть много места, то в корпусе ноутбука наоборот. Потому между деталями крайне мало пространства, что усложняет их охлаждение путем вентиляции внутреннего пространства.

Перегрев ноутбука
Перегрев ноутбука
Фото: Сегодня

Как определить, что ноутбук перегревается

  • в первую очередь будет слышен очень сильный шум вентилятора, который охлаждает устройство;
  • корпус становится горячим и это можно определить простым прикосновением к ноутбуку;
  • поднесите руку к специальному отверстию ноутбука, которое работает как на всасывание воздуха, так и на его выдув. Если из этого отверстия идет горячий поток воздуха – ноутбук перегревается.

Если вы определили, что ваш ноутбук часто перегревается и это мешает работе, ведь порой он может даже выключатся самостоятельно, следуйте простым советам.

1. Просто дайте устройству остыть

Обычно простое выключение ноутбука позволяет ему значительно охладиться для дальнейшей работы. Если чувствуете, что ноутбук стал горячим и вентилятор работает очень громко, просто выключите устройство и подождите хотя бы минут десять, чтобы оно остыло. После этого ноутбук можно смело включать для дальнейшей работы.

2. Почистите ноутбук от пыли

Первое, что нужно помнить, чтобы ноутбук не перегревался – регулярно чистить его. Дело в том, что внутрь устройства постоянно попадает большое количество пыли и она скапливается там. Потому при длительном игнорировании чистки "внутренностей" ноутбука он начнет перегреваться. Самый простой способ профилактики от накапливания пыли внутри – применение пылесоса. Направьте трубку ко всем отверстиям ноутбука, через которые всасывается воздух, и подержите ее несколько минут. Таким образом часть пыли заберет пылесос, а сам ноутбук будет работать лучше.

Чистка ноутбука пылесосом
Чистка ноутбука пылесосом
Фото: Скриншот из YouTube

Впрочем, если вы игнорировали лайфхак с пылесосом, нужно будет разобрать ноутбук и почистить его внутри от пыли и грязи. Можно это сделать самому, но все же лучше доверить это дело специалистам. В фирмах по обслуживания ноутбуков его почистят всего за несколько сотен гривен.

3. Работайте только на ровной поверхности

Специалисты советуют работать на ноутбуке только, если он установлен на ровной поверхности, ведь многие кладут устройство на колени или же на диван, а потому отверстия для вентиляции прикрываются. Это может привести к перегреву. Потому ищите только ровную поверхность. Кроме того, можно что-нибудь подложить под ноутбук, чтобы увеличить зазор между корпусом и столом, а это сможет значительно улучшить вентиляционный процесс. К примеру, можно купить обычный ластик, который следует подложить под ноутбук с двух сторон.

Ластик под корпусом ноутбука
Ластик под корпусом ноутбука
Фото: Сегодня

4. Специальная охлаждающая подставка

Для еще более эффективного процесса охлаждения ноутбука купите специальную охлаждающую подставку под него. Стоит такое устройство от 300 до 500 гривен, но эффект будет очень хорошим. В подставке размещены специальные вентиляторы, которые будут охлаждать ваш ноутбук. Лучше брать подставку, в которой вентиляторы вращаются со скоростью не менее 1400 оборотов в минуту. При меньших оборотах эффект охлаждения будет не очень хорошим.

Подставка для ноутбука
Подставка для ноутбука
Фото: aliexpress.com

5. Замена термопасты

Конечно, этот метод будет не под силу большинству рядовых пользователей, но все же его нужно будет проделать. Теплопроводная предназначена для лучшего теплообмена между радиатором и процессором ноутбука. Все действует так, что термопаста служит передатчиком тепла от процессора к радиатору, а когда она высыхает, теряет свои свойства. Таким образом температура процессора увеличивается, а потому и перегревается ноутбук. Термопасту можно заменить самому, разобрав ноутбук и добравшись к процессору. Далее отсоедините радиатор от поверхности процессора, а затем уберите остатки старой термопасты. Нанесите тонкий слой новой термопасты на поверхность микропроцессора. Если вы считаете, что этот процесс очень сложный для вас, отдайте ноутбук в сервис, где также за несколько сотен гривен термопасту заменят. Это значительно улучшит работу ноутбука.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-10 горячих клавиш на ноутбуке, которые упростят работу.

Также мы сообщали об устройствах, которые прокачают ваш ноутбук или компьютер.

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