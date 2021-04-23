5 лайфхаків, які врятують ноутбук від перегріву

Нехитрі методи дозволять значно знизити температуру вашого ноутбука і поліпшити його роботу

Кожен користувач ноутбука повинен пам'ятати про те, що пристрій потрібно захищати від перегріву інакше він рано чи пізно зламається. Про те, як усунути зайвий перегрів ноутбука – далі в матеріалі.

Для початку потрібно розуміти, чому ноутбуки перегріваються значно частіше, ніж звичайні комп'ютери. Вся річ у тім, що в корпус ноутбука заховані абсолютно такі ж елементи, як і в комп'ютері. Але якщо в системному блоці ПК є багато місця, то в корпусі ноутбука навпаки. Тому між деталями в ноутбуці вкрай мало простору, що ускладнює їх охолодження шляхом вентиляції внутрішнього простору.

перегрів ноутбука Фото: Сьогодні

Як визначити, що ноутбук перегрівається

насамперед буде чути дуже сильний шум вентилятора, який охолоджує пристрій;

корпус стає гарячим і це можна визначити простим дотиком до ноутбука;

піднесіть руку до спеціального отвору корпусу, який працює як на всмоктування повітря, так і на його видув. Якщо з цього отвору йде гарячий потік повітря – ноутбук перегрівається.

Якщо ви визначили, що ваш ноутбук часто перегрівається і це заважає роботі, адже часом він може навіть вимикаються самостійно, дотримуйтесь простих порад.

1. Просто дайте пристрою охолонути

Зазвичай просте вимикання ноутбука дозволяє йому значно охолодитися для подальшої роботи. Якщо відчуваєте, що ноутбук став гарячим і вентилятор працює дуже голосно, просто вимкніть пристрій і зачекайте хоча б хвилин десять, щоб він охолов. Після цього ноутбук можна сміливо включати для подальшої роботи.

2. Почистіть ноутбук від пилу

Перше, що потрібно пам'ятати, щоб ноутбук не перегрівався – регулярно чистити його. Справа в тому, що всередину пристрою постійно потрапляє велика кількість пилу і вона накопичується там. Тому при тривалому ігноруванні чистки "нутрощів" ноутбука він почне перегріватися. Найпростіший спосіб профілактики від накопичення пилу всередині – застосування пилососа. Направте трубку до всіх отворів ноутбука, через які всмоктується повітря, і потримайте її кілька хвилин. Таким чином частину пилу забере пилосос, а сам ноутбук буде працювати краще.

Чистка ноутбука пилососом Фото: Скріншот з YouTube

Втім, якщо ви ігнорували лайфхак з пилососом, потрібно буде розібрати ноутбук і почистити його всередині від пилу і бруду. Можна це зробити самому, але все ж краще довірити цю справу фахівцям. У фірмах з обслуговування ноутбуків його почистять всього за кілька сотень гривень.

3. Працюйте тільки на рівній поверхні

Фахівці радять працювати на ноутбуці тільки, якщо він встановлений на рівній поверхні, адже багато хто кладе пристрій на коліна або ж на диван, а тому отвори для вентиляції прикриваються. Це може привести до перегріву. Тому шукайте тільки рівну поверхню. Крім того, можна що-небудь підкласти під ноутбук, щоб збільшити зазор між корпусом і столом, а це зможе значно поліпшити вентиляційний процес. Наприклад, можна купити звичайний ластик, який слід підкласти під ноутбук з двох сторін.

Ластик під корпусом ноутбука Фото: Сьогодні

4. Спеціальна охолоджуюча підставка

Для ще більш ефективного процесу охолодження ноутбука купіть спеціальну охолоджуючу підставку під нього. Коштує такий пристрій від 300 до 500 гривень, але ефект буде дуже хорошим. У підставці розміщені спеціальні вентилятори, які будуть охолоджувати ваш ноутбук. Краще брати підставку, в якій вентилятори обертаються зі швидкістю не менше 1400 обертів за хвилину. При менших оборотах ефект охолодження буде не дуже хорошим.

Підставка для ноутбука Фото: aliexpress.com

5. Заміна термопасти

Звичайно, цей метод буде не під силу більшості пересічних користувачів, але все ж його потрібно буде виконати. Теплопровідна паста призначена для кращого теплообміну між радіатором і процесором ноутбука. Все діє так, що термопаста служить передавачем тепла від процесора до радіатора, а коли вона висихає, втрачає свої властивості. Таким чином температура процесора збільшується, а тому і перегрівається ноутбук. Термопасту можна замінити самому, розібравши ноутбук і діставшись до процесора. Далі від'єднайте радіатор від поверхні процесора, а потім приберіть залишки старої термопасти. Нанесіть тонкий шар нової термопасти на поверхню процесора. Якщо ви вважаєте, що цей процес дуже складний для вас, віддайте ноутбук в сервіс, де також за кілька сотень гривень термопасту замінять. Це значно покращить роботу ноутбука.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-10 гарячих клавіш на ноутбуці, які спростять роботу.

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