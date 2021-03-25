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Для стримеров готовят карманный компьютер Panic's Playdate

Сегодня, 12:37

Пока неизвестно, когда в свет выйдет это устройство. Известно лишь, что это будет в текущем году

Стримеры во всем мире ждут выхода портативного компьютера Panic's Playdate. А пока производитель продолжает разрабатывать все новые и новые функции для него. Портативный компьютер можно будет подключать к ПК, что улучшит работу самого устройства для игр.

Об этом сообщает "Тhe Verge".

Крошечное портативное устройство Playdat дает компания Panic. А пока весь мир ждет выхода этого компьютера, создатели анонсировали новую функцию – можно будет подключать Playdate к компьютеру и отразить его экран.

Таким образом, сообщает компания Panic, будет упрощена потоковая передача игрового процесса Playdate. Кроме того, можно будет нажимать виртуальные кнопки в самом приложении, что позволит передавать их обратно на устройство Playdate, а это, в свою очередь, даст вам еще один способ играть в игры.

Также компьютерное приложение Playdate можно будет увеличивать на компьютере. Ну а новые звуковые эффекты еще больше усилят наслаждение от игры на этом устройстве.

Впервые Playdate был представлен в 2019 году. В то время компания Panic планировала выпустить Playdate в начале 2020 года, но в октябре заявила, что ожидает заказы только в 2021 году, но когда именно – не сообщается.

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