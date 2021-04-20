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ТОП-10 горячих клавиш на ноутбуке, которые упростят работу

Сегодня, 17:57

Нажимая определенную комбинацию клавиш, можно очень быстро использовать ту или иную программу

Чтобы упростить работу на компьютере или на ноутбуке, достаточно нажимать определенные комбинации клавиш. Мы расскажем о десяти самых востребованных так называемых горячих клавишах.

Горячие клавиши для ноутбука
Горячие клавиши для ноутбука
Фото: pixabay.com

1. Одновременно нажмите клавиши "Windows" и "Е".

Теперь вы получаете мгновенный доступ ко всем папкам и дискам ноутбука, чтобы оперативно зайти именно в ту папку, которая нужна.

2. "Windows" и "D" позволит моментально закрыть все окна на рабочем столе, а не делать это поочередно. Такой механизм значительно упростит работу и позволит сэкономить время.

3. "Windows" и точка, или точка с запятой.

Эта комбинация позволяет открыть приложение смайликов, чтобы оставлять их, скажем, в социальных сетях.

4. "Windows" и "I" поможет моментально открыть вкладку "Параметры Windows".

Здесь вы сможете настроить параметры экрана, звук, дату, время и другое.

5. "Windows" и "S".

Сразу же после этого откроется панель поиска, где, прописав в строке нужное слово, отобразится то приложение, которое нужно.

6. "Windows" и "+" открывает экранную лупу.

С помощью этой функции вы сможете увеличить или уменьшить изображение.

7. Клавиши "Windows", "Ctrl" и "O" позволяют открыть экранную клавиатуру.

Для разнообразия можно воспользоваться таким методом печатания текста.

8. "Ctrl", "Shift" и "Esc".

Эти клавиши позволяют открыть диспетчер задач, чтобы посмотреть какие ресурсы компьютера сейчас используются и в каком процентном соотношении.

9. "Ctrl" и "A" поможет выделить весь текст, который вы напечатали в Word. Обычно все используют мышку для этой команды, но это довольно долго, если текст большой. Теперь выделить весь текст можно за секунду.

10. "Alt", "Ctrl" и "Tab" позволит вывести на экран программы, которыми вы сейчас пользуетесь.

Таким образом с помощью стрелок можно быстро выбрать нужное окно.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилась новая клавиатура, позволяющая в шесть раз быстрее печатать текст.

Также мы рассказывали о том, как самостоятельно в домашних условиях почистить клавиатуру.

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