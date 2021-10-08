Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 октября.

Цифра дня -14,

Цвет дня – голубой,

Число удачи – 5.

В главных плюсах дня – чуткость и терпение, при этом минусы дня несут подозрения и зависть. В основе дня – созидательная энергия и творчество. В вопросах красоты и фитнеса полезны физические нагрузки.

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В отношении здоровья – зрение, мочеполовая система. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, закладка фундамента и строительство будущего. Смело выходите на новые рубежи.

Напомним, что все мы еще находимся под действием ретроградного Меркурия и новолуния. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на планеты, магнитные бури или природу. Узнайте, чего не стоит делать при новолунии.

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Постарайтесь оставаться в равновесии не заболеть, не унывать и не хандрить в эти дни. На смену сентябрю, который держал в напряжении своими многочисленными и бурными проявлениями солнечной активности, пришел октябрь и сразу же отличился. 1 октября на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

Также ранее мы писали про магнитные бури в конце октября.