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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
8 октября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 октября.

  • Цифра дня -14,
  • Цвет дня – голубой,
  • Число удачи – 5.

В главных плюсах дня – чуткость и терпение, при этом минусы дня несут подозрения и зависть. В основе дня – созидательная энергия и творчество. В вопросах красоты и фитнеса полезны физические нагрузки.

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В отношении здоровья – зрение, мочеполовая система. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, закладка фундамента и строительство будущего. Смело выходите на новые рубежи.

Напомним, что все мы еще находимся под действием ретроградного Меркурия и новолуния. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на планеты, магнитные бури или природу. Узнайте, чего не стоит делать при новолунии.

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Постарайтесь оставаться в равновесии не заболеть, не унывать и не хандрить в эти дни. На смену сентябрю, который держал в напряжении своими многочисленными и бурными проявлениями солнечной активности, пришел октябрь и сразу же отличился. 1 октября на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

Также ранее мы писали про магнитные бури в конце октября.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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