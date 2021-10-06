Ретро-Меркурий добрался до Facebook и Instagram – что же произошло вчера

Самая купная сеть в мире вчера дала крупнейший сбой в истории интернета, как раз во время активности ретроградного Меркурия. Есть ли в этом связь – в материале

Facebook и Instagram вчера не работали, возможно виноват ретроградный Меркурий / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 5 октября, сорвались сотни тысяч запланированных видео встреч и конференций, миллионы пользователей не могли зайти в facebook, WhatsApp и Instagram. Что же произошло, может планеты не так стали?

Что произошло с facеbook и другими соцсетями

Если отследить сбои на facebook c помощью сервиса downdetector, то видно, что проблемы у соцсети были не только вчера, а начиная с 1 октября. Вчера же был самый пик: всякое бывает, но такого масштабного сбоя еще не было. С проблемами столкнулись авиакомпании, банки и мобильные операторы.

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Проблемы у соцсети были не только вчера, а начиная с 1 октября / Фото: скриншот

А "отец" facebook Марк Цукерберг потерял $6 млрд из-за жалоб пользователей: акции компании подешевели почти на 3,5%. Потери понесли также Google, Apple и Amazon. Может в этом есть что-то паранормальное или виноват ретроградный Меркурий, в периоде которого мы сейчас находимся? Кстати, с 27 сентября по 6 октября помимо Меркурия ретроградными являются еще Нептун, Плутон, Сатурн и Юпитер.

Как влияет ретро-Меркурий на события

Эксперт по Феншуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон говорит, что весь период ретроградного Меркурия (с 27 сентября по 18 октября), а не только вчерашний день оказывает влияние на жизни людей и работу техники. В такие дни между людьми возникает острое недопонимание, офисная и бытовая техника может ломаться чаще.

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Любые процессы, происходящие в период ретроградности Меркурия и в которых вы участвуете, надо контролировать более тщательно. Возможно, вчера кто-то кого-то из работников огромной корпорации недопонял, а важный процесс не был проконтролирован и началось…А возможно – это только догадки.

Потерянные документы, корреспонденция, не пришедшие вовремя посылки и т.д. – это вполне объяснимое явление в период ретроградности планет. И особенно не стоит браться за новые проекты. Есть ли связь или нет между вчерашним "падением" соцсетей – решайте сами.

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А как защитить себя от ретроградности планет?

Коммуникации будут происходить медленно, поэтому запаситесь терпением. Будьте более внимательны, уточняйте, все ли правильно поняли вы и точно также – достаточно ли хорошо поняли вас. Период ретроградного Меркурия и вчерашний хаос в соцсетях навредил не всем: пока не работал WhatsApp, аудитория Telegram только за первый час сбоя соцсетей выросла на 50 млн пользователей.

В период ретроградности Меркурия и других планет стоит запастись терпением / Фото: Unsplash

Может быть сбылся прогноз астрологов, что в период ретроградности Меркурия хорошо завершать уже начатые проекты и возобновлять новые связи? Как бы там ни было, до конца активности ретроградного Меркурия еще 13 дней, поэтому запаситесь терпением.

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