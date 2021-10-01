Магнитные бури в октябре 2021 года: месяц начался с мощной вспышки

На 1 октября приходится самая сильная магнитная буря месяца, достигающая опасного уровня G1.

Когда ожидаются магнитные бури в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

На смену сентябрю, который держал в напряжении своими многочисленными и бурными проявлениями солнечной активности, пришел октябрь и сразу же отличился. 1 октября на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

Когда еще нас потревожат магнитные бури в середине осени 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на праздники октября: День учителя, Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, Хэллоуин и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на октябрь в нашей статье.

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Магнитная буря, начавшаяся в пятницу, 1 октября , и достигающая уровня G1, в субботу пойдет на спад, и к воскресенью геомагнитное поле Земли практически придет в норму.

Далее еще одна серьезная магнитная буря наступит на следующие выходные, 10 октября , но она будет кратковременной и менее ощутимой.

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Достаточно мощный и продолжительный геомагнитный всплеск приходится на последнюю декаду месяца. В период с 18 по 26 октября будет штормить, а пик этой бури выпадает на 19, 24 и 25 числа.

Зная заранее прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года

Незначительные магнитные колебания в октябре возможны: 2, 3, 5, 18, 20, 21, 26, 31 числа.

Более серьезные магнитные бури ожидаются1, 10, 19, 24, 25 октября.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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