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Магнитные бури в октябре 2021 года: месяц начался с мощной вспышки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 октября, 10:58
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На 1 октября приходится самая сильная магнитная буря месяца, достигающая опасного уровня G1.
Когда ожидаются магнитные бури в октябре
Когда ожидаются магнитные бури в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

На смену сентябрю, который держал в напряжении своими многочисленными и бурными проявлениями солнечной активности, пришел октябрь и сразу же отличился. 1 октября на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

Когда еще нас потревожат магнитные бури в середине осени 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на праздники октября: День учителя, Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, Хэллоуин и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на октябрь в нашей статье.

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Магнитная буря, начавшаяся в пятницу, 1 октября , и достигающая уровня G1, в субботу пойдет на спад, и к воскресенью геомагнитное поле Земли практически придет в норму.

Далее еще одна серьезная магнитная буря наступит на следующие выходные, 10 октября , но она будет кратковременной и менее ощутимой.

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Достаточно мощный и продолжительный геомагнитный всплеск приходится на последнюю декаду месяца. В период с 18 по 26 октября будет штормить, а пик этой бури выпадает на 19, 24 и 25 числа.

Зная заранее прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года

  • Незначительные магнитные колебания в октябре возможны: 2, 3, 5, 18, 20, 21, 26, 31 числа.
  • Более серьезные магнитные бури ожидаются1, 10, 19, 24, 25 октября.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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