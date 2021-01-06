Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 января

Сегодня, 07:41

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 января.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, лимонный.
  • Число удачи – 3

В основе дня общение с друзьями, походы в гости. Среди основных плюсов дня интуиция и внимание. При этом минусы дня несут нервозность, авантюры и клевету.

Касательно темы бизнеса и инвестиции, то встречи и укрепление партнерских взаимоотношений запланируйте на первую половину дня.

Красота и здоровье: можно подстричь кончики волос или сделать окрашивание. Волос при этом хоть и будет расти медленнее, но сама процедура снимет страхи и неудовлетворенность. В отношении здоровья, берегите дыхательные пути и бронхи.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Переход в новую эру и глобальные перемены во всем мире: нумеролог дала прогноз на 2021 год Скучно не будет: прогнозы на 2021 год от астролога, нумеролога и таролога
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Ксения Мишина удивила общественность неожиданной новостью
Ксения Мишина удивила общественность неожиданной новостью

Популярные статьи

Вчера, 22:17Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 19:16Events

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

Вчера, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Вчера, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Вчера, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

4 январяFun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

4 январяEvents

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

4 январяFood

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

4 январяШоу-бизнес

Топлес и в стрингах: супруга Сергея Бабкина удивила откровенным фото

4 январяFood

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

4 январяFood

Как приготовить кутью на Святой вечер

4 январяШоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

4 январяEvents

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

Новости партнеров

«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Как отличить коронавирус от обычной простуды
Как отличить коронавирус от обычной простуды
Анастасія Приходько показала, як приготувати скумбрію на свята
Анастасія Приходько показала, як приготувати скумбрію на свята
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Как очистить сковороду от нагара?
Как очистить сковороду от нагара?
Торт Вупи Пай: рецепт с фото пошагово и видео
Торт Вупи Пай: рецепт с фото пошагово и видео
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять