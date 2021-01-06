Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 января
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 6 января.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый, лимонный.
- Число удачи – 3
В основе дня общение с друзьями, походы в гости. Среди основных плюсов дня интуиция и внимание. При этом минусы дня несут нервозность, авантюры и клевету.
Касательно темы бизнеса и инвестиции, то встречи и укрепление партнерских взаимоотношений запланируйте на первую половину дня.
Красота и здоровье: можно подстричь кончики волос или сделать окрашивание. Волос при этом хоть и будет расти медленнее, но сама процедура снимет страхи и неудовлетворенность. В отношении здоровья, берегите дыхательные пути и бронхи.
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