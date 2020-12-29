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Скучно не будет: прогнозы на 2021 год от астролога, нумеролога и таролога

Сегодня, 00:27

Год Быка – счастливое время для упрямых и честных

Новые возможности и невиданные горизонты – приближается время белого металлического Быка. Чтобы узнать, чего ожидать в новом году, "Сегодня" обратились к астрологу, тарологу и нумерологу.

Насколько единодушны в своих прогнозах прорицатели, выясняла журналистка Татьяна Гаврилюк.

Что говорят Таро

На год грядущий раскладывает таролог Ольга Соломка.

"Ой, денег нет, денег нет", - говорит она, раскладывая карты.

По ее словам, несмотря на трудный 2020 год, грядущий – это время решительных действий и упорных людей.

"Сидеть себе ровненько и ждать манны с небес – это нет", – утверждает таролог.

Автор: Татьяна Гаврилюк
Видео: Сегодня

Прогноз от нумеролога

Что в год Быка удача улыбнется целеустремленным – подтверждают и цифры.

"Этот год очень будет счастливым для людей упрямых, честных", – говорит нумеролог Любовь Павленко.

А еще числа, из которых состоит 2021-й, тоже пророческие. Это будет год укрепления отношений: в семье, на работе или с друзьями.

"Каждая эта половинка – 20 и 21 – тоже имеет значение. 20 – это семья, семья – это будет очень важно. А 21 – это число планетарного масштаба. То есть будут какие-то глобальные проекты, которые будут касаться всей планеты", – добавляет она.

Например, это может быть разработка вакцины и массовая вакцинация от коронавируса. Ведь и звезды предвещают: болезнь постепенно будет отступать.

Что предвещают звезды

"Улучшение по коронавирусу вот сейчас, с точки зрения астрологии, больше прогнозируется на вторую половину 2021 года, не раньше. Это прорыв в медицине", – говорит астролог Янина Массини.

А еще год белого металлического Быка будет благоприятным для создания семьи и крупных приобретений. Главное – не действовать сгоряча.

"Желательно выбрать индивидуально благоприятный период для свадьбы, для бракосочетания, для покупки недвижимости, потому что этот год будет очень плодотворный", – советует астролог.

Астрологи уверяют, грядущий год – благоприятный для всех начинаний. И принесет много изменений.

И что бы там не предвещали карты, звезды или цифры – слишком полагаться на пророчества не стоит. Ибо каким будет новый год и мы в нем – зависит только от нас.

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