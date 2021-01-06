Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 січня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий, лимонний.
- Число удачі – 3
В основі дня спілкування з друзями, походи в гості. Серед основних плюсів дня інтуїція і увага. При цьому мінуси дня несуть нервозність, авантюри і наклеп.
Відносно теми бізнесу та інвестиції, то зустрічі і зміцнення партнерських взаємовідносин заплануйте на першу половину дня.
Краса і здоров'я: можна підстригти кінчики волосся або зробити фарбування. Волосся при цьому хоч і ростиме повільніше, але сама процедура зніме страхи і незадоволеність. Стосовно охорони здоров'я бережіть дихальні шляхи і бронхи.
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