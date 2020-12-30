Переход в новую эру и глобальные перемены во всем мире: нумеролог дала прогноз на 2021 год

По нумерологии 2021 год идет под цифрой 5. Что это значит?

В конце уходящего года в планетарном масштабе произойдет переход в новую эру, что повлечет глобальные перемены во всем мире. Об этом рассказала Сегодня.Lifestyle нумеролог Айсулу Ахимова. Чего еще ждать в новом, 2021 году – далее в материале.

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: пресс-служба

Наступающий год напрямую связан с переходом от материальных к духовным ценностям. Это год формирования нового отношения и видения мира, его также можно назвать кармическим или трансформационным.

По нумерологии 2021 год идет под цифрой 5 – центральной цифрой в психоматрице, которая обозначает стремление к гармонии и баланс внешнего и внутреннего.

В такой год, как никогда важна "золотая середина", нежелательно уходить только в материальное или только духовное.

Он несет изменения в укладе, политическом строе. Возможны преобразования, которые могут привести к гражданским противостояниям и международным конфликтам. В такой период лучше проводить реформы, избегая любого диктата, нежели действовать радикально и кардинально.

Именно доброта, искренность, сердечность, милосердие в синергии с дисциплиной, упорством и трудолюбием станут главными качествами для взаимоотношений между людьми в 2021 году.

5 основных минусов и плюсов 2021 года

Много людей откроют для себя религию в новом виде, возможно появление нового пророка. Это может привести к фанатизму и новыми общинами, куда люди будут массово устремляться. Появятся лже-специалисты, исповедующие новые знания, большая часть которых будет пустой и надуманной. Интернет технологии продвинутся дальше, что окажет дуальное воздействие, особенно на поколение, родившихся с 2005 -2015 г: дефицит внимания, скорость мысли, быстрое переключение, и, как следствие, снижение аналитического мышления. В вопросах смены места жительства, не стоит переезжать в феврале, мае и октябре. Выбор страны осуществляйте с особой тщательностью (только в период подъема). Количество людей, ищущих забвения в стимуляторах возрастет с появлением нового наркотика. В год "пятерки" полезен отказ от алкоголя либо уменьшение его потребления (в частности носителям больших цифр в среднем ряду психоматрицы) Возрастет интернет-мошенничество и увеличится количество играющих в азартные игры, онлайн и на биржах. Крупные займы лучше не совершать, если в нумерологии нет цифр "6" и "4", и если ваш год идет на спаде.

2021 год связан с переходом от материальных к духовным ценностям Фото: Getty Images

Главные плюсы 2021 года

Семьи станут иначе решать спорные моменты в браке и укреплять отношения. При этом институт брака претерпит изменения в сторону гражданских отношений.

Стремление к внутренней чистоте и духовному росту для некоторых станет основополагающим, увеличив количество практикующих медитативные практики.

2021 богат на рождение детей, талантливых в творчестве, особенно в художественной сфере и музыке. Для большинства этот год благоприятен в поисках творческих хобби и занятий для себя.

Также откроются новые масштабные знания в астрофизике. Вероятно, год станет прорывным в развитии космической отрасли.

В вопросах здоровья, хорошо уделить внимание работе сердца и эндокринной системы. Также беречь костную систему, позвоночник и зубы.

Завершая прогноз, нумеролог отмечает, что главное в 2021 году следить за чистотой своего сознания, избегая депрессивных состояний и хандры.

Поскольку психическое здоровье иногда может быть гораздо важнее физического самочувствия и вирусов, с которыми нам придется жить в новой реальности.

"Научиться ценить жизнь в каждом ее моменте и проявлении – пусть станет девизом наступающего года!" – подытожила Айсулу Ахимова.

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