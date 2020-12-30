Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Переход в новую эру и глобальные перемены во всем мире: нумеролог дала прогноз на 2021 год

Сегодня, 10:27

По нумерологии 2021 год идет под цифрой 5. Что это значит?

В конце уходящего года в планетарном масштабе произойдет переход в новую эру, что повлечет глобальные перемены во всем мире. Об этом рассказала Сегодня.Lifestyle нумеролог Айсулу Ахимова. Чего еще ждать в новом, 2021 году – далее в материале.

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: пресс-служба

Наступающий год напрямую связан с переходом от материальных к духовным ценностям. Это год формирования нового отношения и видения мира, его также можно назвать кармическим или трансформационным.

По нумерологии 2021 год идет под цифрой 5 – центральной цифрой в психоматрице, которая обозначает стремление к гармонии и баланс внешнего и внутреннего.

В такой год, как никогда важна "золотая середина", нежелательно уходить только в материальное или только духовное.

Читайте также:
Самые невезучие знаки зодиака: гороскоп на 2021 год Быка

Он несет изменения в укладе, политическом строе. Возможны преобразования, которые могут привести к гражданским противостояниям и международным конфликтам. В такой период лучше проводить реформы, избегая любого диктата, нежели действовать радикально и кардинально.

Именно доброта, искренность, сердечность, милосердие в синергии с дисциплиной, упорством и трудолюбием станут главными качествами для взаимоотношений между людьми в 2021 году.

5 основных минусов и плюсов 2021 года

  1. Много людей откроют для себя религию в новом виде, возможно появление нового пророка. Это может привести к фанатизму и новыми общинами, куда люди будут массово устремляться. Появятся лже-специалисты, исповедующие новые знания, большая часть которых будет пустой и надуманной.
  2. Интернет технологии продвинутся дальше, что окажет дуальное воздействие, особенно на поколение, родившихся с 2005 -2015 г: дефицит внимания, скорость мысли, быстрое переключение, и, как следствие, снижение аналитического мышления.
  3. В вопросах смены места жительства, не стоит переезжать в феврале, мае и октябре. Выбор страны осуществляйте с особой тщательностью (только в период подъема).
  4. Количество людей, ищущих забвения в стимуляторах возрастет с появлением нового наркотика. В год "пятерки" полезен отказ от алкоголя либо уменьшение его потребления (в частности носителям больших цифр в среднем ряду психоматрицы)
  5. Возрастет интернет-мошенничество и увеличится количество играющих в азартные игры, онлайн и на биржах. Крупные займы лучше не совершать, если в нумерологии нет цифр "6" и "4", и если ваш год идет на спаде.

2021 год связан с переходом от материальных к духовным ценностям
2021 год связан с переходом от материальных к духовным ценностям
Фото: Getty Images

Главные плюсы 2021 года

  • Семьи станут иначе решать спорные моменты в браке и укреплять отношения. При этом институт брака претерпит изменения в сторону гражданских отношений.
  • Стремление к внутренней чистоте и духовному росту для некоторых станет основополагающим, увеличив количество практикующих медитативные практики.
  • 2021 богат на рождение детей, талантливых в творчестве, особенно в художественной сфере и музыке. Для большинства этот год благоприятен в поисках творческих хобби и занятий для себя.
  • Также откроются новые масштабные знания в астрофизике. Вероятно, год станет прорывным в развитии космической отрасли.
  • В вопросах здоровья, хорошо уделить внимание работе сердца и эндокринной системы. Также беречь костную систему, позвоночник и зубы.

Завершая прогноз, нумеролог отмечает, что главное в 2021 году следить за чистотой своего сознания, избегая депрессивных состояний и хандры.

Читайте также:
Астролог и нумеролог рассказали, чего ждать Украине в новом, 2021 году

Поскольку психическое здоровье иногда может быть гораздо важнее физического самочувствия и вирусов, с которыми нам придется жить в новой реальности.

"Научиться ценить жизнь в каждом ее моменте и проявлении – пусть станет девизом наступающего года!" – подытожила Айсулу Ахимова.

Гороскоп на год Быка – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Скучно не будет: прогнозы на 2021 год от астролога, нумеролога и таролога Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
прогноз нумеролог Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

Вчера, 18:56Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Вчера, 18:13Food

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Вчера, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Вчера, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Вчера, 12:23Fun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Вчера, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряШоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

28 декабряШоу-бизнес

"Официальное заявление": будет ли Леся Никитюк "Холостячкой-2"? (видео)

28 декабряШоу-бизнес

Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл

28 декабряШоу-бизнес

Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

28 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Салат "Первый снег": настоящее украшение новогоднего стола 2021
Салат "Первый снег": настоящее украшение новогоднего стола 2021
«Как грустно я жила": Жена Дмитрия Комарова смешно его поздравила
«Как грустно я жила": Жена Дмитрия Комарова смешно его поздравила
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Как долго ковид может скрыто существовать в организме человека
Как долго ковид может скрыто существовать в организме человека

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять