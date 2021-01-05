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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 января

Сегодня, 07:12

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 января.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – оранжевый, тыквенный и шоколадный.
  • Число удачи – 2

Сегодня важно направить всю энергию на созидание. В основных плюсах дня общение, активные действия и энергия. При этом минусы дня несут диктат, ложь и коварство.

Касательно темы бизнеса и инвестиции, то тут серьезные переговоры и начинания пока преждевременны.

Красота и здоровье: осторожнее с травмоопасными видами спорта. Пешие прогулки приветствуются. Есть риск кислородного голодания, а вот сухое голодание и диеты будут в самый раз. Избегайте также ушибов.

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Источник: Сегодня
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