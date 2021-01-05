Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 5 січня.

Цифра дня – 11

– 11 Колір дня – помаранчевий, гарбузовий і шоколадний.

– помаранчевий, гарбузовий і шоколадний. Число удачі – 2

Сьогодні важливо спрямувати всю енергію на творення. Серед основних плюсів дня спілкування, активні дії і енергія. При цьому мінуси дня несуть диктат, брехню і підступність.

Відносно теми бізнесу та інвестиції, то тут серйозні переговори і починання поки передчасні.

Краса і здоров'я : обережніше з травмонебезпечними видами спорту. Прогулянки вітаються. Є ризик кисневого голодування, а ось сухе голодування і дієти будуть в самий раз. Уникайте також ударів.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися