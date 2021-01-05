Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 5 січня.
- Цифра дня – 11
- Колір дня – помаранчевий, гарбузовий і шоколадний.
- Число удачі – 2
Сьогодні важливо спрямувати всю енергію на творення. Серед основних плюсів дня спілкування, активні дії і енергія. При цьому мінуси дня несуть диктат, брехню і підступність.
Відносно теми бізнесу та інвестиції, то тут серйозні переговори і починання поки передчасні.
Краса і здоров'я: обережніше з травмонебезпечними видами спорту. Прогулянки вітаються. Є ризик кисневого голодування, а ось сухе голодування і дієти будуть в самий раз. Уникайте також ударів.
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