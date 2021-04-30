Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 апреля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 апреля.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый, банановый и лимонный

– желтый, банановый и лимонный Число удачи – 3

В основе дня наведение порядка и чистоты в мыслях и делах. В главных плюсах дня интуиция и милосердие. При этом минусы дня несут конфликты, самообман и травмы.

Красота и здоровье : полезен уход за зубами, снятие зубного камня и отбеливание. Также в этот день хорошо бросать вредные привычки. Уязвимы сердце, сосуды и щитовидная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, стоит провести разбор документов. А заключение договоров, брачных вопросов лучше отложить.

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