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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 апреля

Сегодня, 07:14

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 апреля.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, банановый и лимонный
  • Число удачи – 3

В основе дня наведение порядка и чистоты в мыслях и делах. В главных плюсах дня интуиция и милосердие. При этом минусы дня несут конфликты, самообман и травмы.

Красота и здоровье: полезен уход за зубами, снятие зубного камня и отбеливание. Также в этот день хорошо бросать вредные привычки. Уязвимы сердце, сосуды и щитовидная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, стоит провести разбор документов. А заключение договоров, брачных вопросов лучше отложить.

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Источник: Сегодня
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