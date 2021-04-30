Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 30 квітня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий, банановий і лимонний
- Число удачі – 3
В основі дня наведення порядку і чистоти в думках та справах. У головних плюсах дня інтуїція і милосердя. При цьому мінуси дня несуть конфлікти, самообман і травми.
Краса і здоров'я: корисний догляд за зубами, зняття зубного каменю і відбілювання. Також в цей день добре кидати шкідливі звички. Уразливі серце, судини і щитовидна залоза.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, варто провести розбір документів. А укладання договорів, шлюбних питань краще відкласти.
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У квітні не тільки 1-е число веселе – є багато і інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки-то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловите замість подяки, поцілунки і обійми.
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