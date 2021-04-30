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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 квітня

Сьогодні, 07:14

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 30 квітня.

  • Цифра дня – 12
  • Колір дня – жовтий, банановий і лимонний
  • Число удачі – 3

В основі дня наведення порядку і чистоти в думках та справах. У головних плюсах дня інтуїція і милосердя. При цьому мінуси дня несуть конфлікти, самообман і травми.

Краса і здоров'я: корисний догляд за зубами, зняття зубного каменю і відбілювання. Також в цей день добре кидати шкідливі звички. Уразливі серце, судини і щитовидна залоза.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, варто провести розбір документів. А укладання договорів, шлюбних питань краще відкласти.

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Джерело: Сьогодні
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